Avustralya Açıklarında Yeni Bir Kaya Balığı Türü Keşfedildi

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bilim insanları, Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometrelik Büyük Set Resifi'nde 'Lady Elliot' adını verdikleri yeni bir kaya balığı türü keşfettiklerini açıkladı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bilim insanları, Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometrelik Büyük Set Resifi'nde "Lady Elliot" adını verdikleri yeni bir kaya balığı türü keşfettiklerini açıkladı.

Avustralya'da bulunan Sunshine Coast Üniversitesi liderliğindeki "Leaf to Reef" projesinden araştırmacılar, "Lady Elliot" isimli, yaklaşık 5 santimetre boyutlarındaki balığın, "2019'dan bu yana Resif'te keşfedilen ilk yeni balık türü" olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, kahverengi beneklere ve yelken benzeri büyük bir sırt yüzgecine sahip beyaz renkli kaya balığının ilk olarak Resif'in derinliklerindeki bir kum yuvasında görüldüğünü aktardı.

Araştırma yazarlarından deniz biyoloğu Chris Dudgeon, yaptığı açıklamada, "Büyük Set Resifi'nde, daha önce hiçbir yerde kaydı olmayan bir balık keşfetmeyeli uzun zaman olmuştu. Resifin sığlıklarında, yeni bir balık türü bulmak benzersiz bir şey." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın detaylarına "Journal of the Ocean Science Foundation" dergisinde yer verildi.