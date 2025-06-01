Avustralya, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergileri Planını Eleştirdi

KANBERRA, 1 Haziran (Xinhua) -- Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithaline yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma planını "haksız" diye niteleyerek, planın ekonomik anlamda ABD'nin "kendine zarar" vereceğini belirtti.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada yerli sanayiyi yabancı rekabetten korumak için çelik ve alüminyum ithaline uygulanan gümrük vergilerini 4 Haziran'dan itibaren yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

Cumartesi günü Trump'ın açıklamasına tepki gösteren Farrell, Avustralya'nın tutumunun "tutarlı ve net" olduğunu ve gümrük vergilerinin kaldırılmasını güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Farrell, "Bu gümrük vergileri haksız bir uygulama ve dost bir ülkenin yapacağı şey değil. Ekonomik anlamda "kendi kendine zarar verme" anlamına gelen bu uygulama, serbest ve adil ticarete güvenen tüketici ve işletmelere zarar vermekten başka işe yaramaz" dedi.

İşçi Partisi'nin 3 Mayıs'taki seçimlerde ezici çoğunluğu almasıyla ikinci kez iktidara gelen Başbakan Anthony Albanese, nisan ayında Trump'ın "Kurtuluş Günü" diye nitelediği gümrük vergilerini "dost bir ülkenin yapacağı iş değil" şeklinde eleştirmişti.

ABD yönetimi mart ayında Avustralya'yı yeni gümrük vergilerinden muaf tutmama kararı almış, Albanese de kararın iki ülke arasındaki "kalıcı dostluğa" aykırı olduğunu söylemişti.