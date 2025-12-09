Avustralya Başbakanı: Sosyal Medya Yasağıyla Çocukların Çocukluklarını Yaşayabilmesini Sağlamaya Çalışıyoruz

KANBERRA, 9 Aralık (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dünyada ilk kez Avustralya'da uygulanan 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağının, çocukların çocukluklarını yaşayabilmelerini sağlayacağını söyledi.

Albanese salı günü eyalet ve bölge liderlerine gönderdiği mektupta çarşamba günü yürürlüğe girecek olan sosyal medya yasağına verdikleri destek için teşekkürlerini ileterek, reformun kısa vadede bazı düzenlemeler gerektireceğine dikkat çekti.

Albanese, "Bu, ebeveynlere daha fazla huzur sağlamak ve Avustralyalı çocukların çocukluklarını yaşayabilmelerini sağlamak için ülkenin ihtiyaç duyduğu bir kültürel değişimdir" ifadelerini kullandı.

2024 yılının kasım ayında federal parlamentodan geçen yasalar, bazı sosyal medya platformlarına 16 yaşın altındaki çocukların hesap açmasını önlemek için "makul önlemler" alma zorunluğu getirmişti.

An itibarıyla Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick ve Reddit olmak üzere 10 sosyal medya platformuna yasağı uygulamaları talimatı verilmiş durumda. Yetkililerin gerektiğinde listeyi güncelleyebileceği belirtildi.

Albanese, Avustralya'daki okullarda öğrencilere gösterilecek video mesajında, hükümetin algoritmalar, sonsuz sosyal medya akışları ve bunların getirdiği baskı ile büyüyen çocukları desteklemek için bu değişikliği yaptığını söyledi.

Yasağı ihlal eden çocukların ve ebeveynlerinin cezalandırılmayacağını öngören yasalar uyarınca, yasağın uygulanmasından tamamen sosyal medya platformları sorumlu tutuluyor.

Ciddi boyutta veya tekrarlanan ihlallerde bulunan platformlar, 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,8 milyon ABD doları) tutarında para cezasına çarptırılacak. Öte yandan hükümet, yaş doğrulama teknolojisinin tüm reşit olmayan hesapları tespit etmesinin biraz zaman alacağını kabul ediyor.