AVUKATTAN, KENDİSİNE İKİ KEZ SALDIRAN SANIĞIN 'BASİT YARALAMA'DAN YARGILANMASINA TEPKİ

ANTALYA'da kiraladığı apartmanı ruhsatsız apart olarak işlettiği gerekçesiyle tahliye ettiği M.A.'nın iki kez saldırısına uğrayan avukat Mesut Oğuz, duruşmada sanığın 'basit yaralama'dan değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını talep etti. Oğuz, 'Sanık, tutuklu yargılama kararı verilmemesi nedeniyle 'Nasıl olsa bana dokunamıyorlar' düşüncesiyle tekrar saldırmaktan kaçınmamaktadır. Bu durum bir hakimin veya savcının başına gelse kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanırdı. Geçen süreçte ölebilirdim dedi.Olay, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Avukat Mesut Oğuz, bir müvekkilinin kiraladığı apartmanı ruhsatsız apart olarak işlettiğini tespit ettiği M.A.'yı, geçen yıl 1 Haziran'da tahliye etti. Tadilat sonrası binadaki daireler, ailelere kiraya verildi. 26 Eylül günü polisi arayan bir kişi, binanın avukat Mesut Oğuz tarafından apart olarak işletildiği ve ruhsatının olmadığı ihbarında bulundu. Binaya gelen polis ekiplerinin haber vermesiyle adrese gelen Mesut Oğuz, apartmandaki dairelerde ailelerin oturduğunu söyledi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, daha önce tahliye ettiği M.A. ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. M.A., yanında getirdiği ve bez arasında sakladığı bıçakla Mesut Oğuz'a saldırdı. Oğuz, olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, M.A. elinden yaralandı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Oğuz'un şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. M.A., geçen 25 Nisan'da Mesut Oğuz'a ikinci kez saldırdı. Oğuz ofise geldiğinde karşıdaki parktan çıkıp gelen M.A., kendisine kafa atıp kaçtı.

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

M.A. hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması, Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya şikayetçi Mesut Oğuz, avukatı ve Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar katılırken, tutuksuz sanık M.A. katılmadı. Duruşmayı Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. Duruşmada savunmasını yapan Mesut Oğuz, 'En son 25 Nisan'da ofisimin önünde saldırıya uğradım, görüntülerde mevcut. Daha önceki mahkemede görevsizlik kararı verildi. Saldırı görüntülerde de açıkça belli. Sanık, polislerin yanında tehdit etti. Ekmek bıçağıyla saldırdı. Ekmek bıçağını diğer eline alırken bıçağın tersi geldi. Bıçağın sap kısmının vücuduma gelmesiyle yara almadan kurtuldum. Beni ve ailemi defalarca tehdit etti. Sanık hakkında tutuklu yargılanma kararı verilmemesi nedeniyle 'Nasıl olsa bana dokunamıyorlar' düşüncesiyle tekrar saldırmaktan kaçınmamaktadır. 'Basit yaralama' olarak yargılanması suça teşvik etmektedir. Görev başında saldırıya uğradım. Bu durum bir hakimin veya savcının başına gelse basit yaralamadan değil, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanırdı. Ben bu saldırganın kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istiyorum. Geçen süreçte ölebilirdim diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mesut Oğuz'un avukatları, müvekkillerinin avukatlık görevini yerine getirirken bıçaklı saldırıya uğradığını, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini öne sürerek, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini ifade etti. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebini reddeden mahkeme başkanı, sanık M.A.'nın sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)