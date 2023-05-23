Avukattan, kendisine iki kez saldıran sanığın 'basit yaralama'dan yargılanmasına tepki

ANTALYA'da kiraladığı apartmanı ruhsatsız apart olarak işlettiği gerekçesiyle tahliye ettiği M.A.'nın iki kez saldırısına uğrayan avukat Mesut Oğuz, duruşmada sanığın 'basit yaralama'dan değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını talep etti.

ANTALYA'da kiraladığı apartmanı ruhsatsız apart olarak işlettiği gerekçesiyle tahliye ettiği M.A.'nın iki kez saldırısına uğrayan avukat Mesut Oğuz, duruşmada sanığın 'basit yaralama'dan değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını talep etti. Oğuz, "Sanık, tutuklu yargılama kararı verilmemesi nedeniyle 'Nasıl olsa bana dokunamıyorlar' düşüncesiyle tekrar saldırmaktan kaçınmamaktadır. Bu durum bir hakimin veya savcının başına gelse kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanırdı. Geçen süreçte ölebilirdim" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Avukat Mesut Oğuz, bir müvekkilinin kiraladığı apartmanı ruhsatsız apart olarak işlettiğini tespit ettiği M.A.'yı, geçen yıl 1 Haziran'da tahliye etti. Tadilat sonrası binadaki daireler, ailelere kiraya verildi. 26 Eylül günü polisi arayan bir kişi, binanın avukat Mesut Oğuz tarafından apart olarak işletildiği ve ruhsatının olmadığı ihbarında bulundu. Binaya gelen polis ekiplerinin haber vermesiyle adrese gelen Mesut Oğuz, apartmandaki dairelerde ailelerin oturduğunu söyledi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, daha önce tahliye ettiği M.A. ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. M.A., yanında getirdiği ve bez arasında sakladığı bıçakla Mesut Oğuz'a saldırdı. Oğuz, olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, M.A. elinden yaralandı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Oğuz'un şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. M.A., geçen 25 Nisan'da Mesut Oğuz'a ikinci kez saldırdı. Oğuz ofise geldiğinde karşıdaki parktan çıkıp gelen M.A., kendisine kafa atıp kaçtı.

Mesut Oğuz'un avukatları, müvekkillerinin avukatlık görevini yerine getirirken bıçaklı saldırıya uğradığını, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini öne sürerek, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini ifade etti. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebini reddeden mahkeme başkanı, sanık M.A.'nın sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.