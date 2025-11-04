Avukatlık Ücretlerine Yüzde 36,15 Zam Yapıldı

(ANKARA) -Türkiye Barolar Birliği'nin yeni ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre avukatlara ödenecek ücretlere yüzde 36,15 zam yapıldı.

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve tarife hükümlerini içeren Türkiye Barolar Birliği Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Tebliğ'e göre, Türkiye Barolar Birliği (TBB) 2025-2026 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde (AAÜT), maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış yapıldı. Nisbi tarife ücretini belirleyen üçüncü kısıma %13'lük yeni bir dilim eklendi.

Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45.000 TL, sulh hukuk mahkemesinde ücret 30.000 TL, tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22.500 TL, icra dairelerinde yapılan takipler için 9.000 TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20.000 TL, ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65.000 TL, idare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45.000 TL ve Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar 27.000 TL olarak belirlendi.

Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yarı oranında artırılarak yeniden düzenlendi. Düzenleme tablosu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.