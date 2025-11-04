Haberler

Avukatlık Ücretlerine Yüzde 36,15 Zam Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Barolar Birliği, avukatlık asgari ücret tarifesinde ortalama yüzde 36,15 oranında artış yapıldığını duyurdu. Yeni tarifeye göre, mahkemelerdeki çeşitli dava türlerine göre belirlenen maktu ücretler de güncellendi.

(ANKARA) -Türkiye Barolar Birliği'nin yeni ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre avukatlara ödenecek ücretlere yüzde 36,15 zam yapıldı.

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve tarife hükümlerini içeren Türkiye Barolar Birliği Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Tebliğ'e göre, Türkiye Barolar Birliği (TBB) 2025-2026 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde (AAÜT), maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış yapıldı. Nisbi tarife ücretini belirleyen üçüncü kısıma %13'lük yeni bir dilim eklendi.

Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45.000 TL, sulh hukuk mahkemesinde ücret 30.000 TL, tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22.500 TL,  icra dairelerinde yapılan takipler için 9.000 TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20.000 TL, ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65.000 TL, idare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45.000 TL ve Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar 27.000 TL olarak belirlendi.

Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yarı oranında artırılarak yeniden düzenlendi. Düzenleme tablosu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe

Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe

Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular

Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular
Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldızını Brezilya Milli Takımı'na çağırdı
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.