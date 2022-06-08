Avukatlık Kanunu Genel Kurul'da - Haberler

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Avukatlık Kanunu Genel Kurul'da

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Güncel
Avukatlık Kanunu Genel Kurul'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi ile değişikliğe gidildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi ile değişikliğe gidildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, Avukatlık Kanunu'nun görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi ile değişikliğe gidildi. Genel Kurul'da kabul edilen teklifin birinci maddesiyle; Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Hakim ve savcılar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecekler. Avukatlık stajı yaparken çalışmalarına engel bir durum olmayacak ve gerekli kolaylık sağlanacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.Meclis Başkanvekili verilen aranın ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Süreyya Sadi Bilgiç AK Parti Güncel Haberler

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