Avukatların yargılandığı DHKP/C davasına devam edildi

SELÇUK, İZMİR (AA) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, tutuklu 3 sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan ve başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmayı, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik, Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz ve bazı yabancı avukatlar takip etti.

Mahkeme başkanı, sanık Barkın Timtik hakkındaki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyası ile sanıklar Oya Aslan ve Günay Dağ'ın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının, bu dava ile hukuki irtibatının bulunması gerekçesiyle birleştirme kararı verildiğini kaydetti.

Duruşmada, Belçika ile Hollanda'dan gelen dijital materyallerin İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak olan incelemesine ilişkin raporun henüz gelmediği aktarıldı.

Savcı 2 sanıkla ilgili ek mütalaa hazırladı

Duruşma savcısı, davaları birleştirilen sanıklar hakkında hazırladığı ve celse arasında dava dosyasına sunduğu ek mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

Mütalaada, sanık Barkın Timtik'in Tunceli'de polis noktasına saldırı düzenlemek istediği sırada güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen örgüt mensubu Oğuz Meşe'yi anma adı altında Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde düzenlenen programa katıldığı belirtilerek Timtik'in bu programda polislerin cemevine girişine engel olmaya çalıştığı aktarıldı.

Sanık Oya Aslan'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasının istendiği mütalaada, sanık Barkın Timtik'in ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 9 yıldan 23 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Mütalaada, davanın sürüncemede kalmaması amacıyla hakkında yakalama kararı bulunan sanık Günay Dağ'la ilgili dosyanın ayrılması talep edildi.

Duruşmada söz alan sanık Kozağaçlı'nın avukatları, yargılamanın yaklaşık 9 yıldır devam ettiğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

"6 yıllık tutukluluk işiyle terbiye olmaz"

Duruşmada savunma yapan Selçuk Kozağaçlı da "Babamla çok yakındım ve hapishanedeyken kaybettim. Çok acı çektim, son günlerinde yanında olamadığım için. Eşim salonda yok. Annem kadar sevdiğim, 30 yıllık kayınvalidem çok ağır bir şekilde düştü. Kuyruğu dik tuttuğumuz için acı çekmediğimizi düşünmeyin. Biz hapisle terbiye olmayız. 6 yıldır tutukluluk işiyle terbiye olmaz." ifadelerini kullandı.

Sanık Barkın Timtik de avukatlık mesleğini çok sevdiğini belirterek, ek dosyada yer alan Kıraç Cemevi'ndeki programda mesleği gereği bulunduğunu savundu.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Oya Aslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Günay Dağ'ın hakkında kırmızı bültenle çıkarılan yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, sanık Zeki Rüzgar hakkındaki yakalama emrinin de beklenmesine karar verdi.

Hollanda ve Belçika'dan gelen dijital materyaller hakkındaki raporun İstanbul Adli Tıp Kurumuna sorulmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından celse arasında dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaada, Kozağaçlı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Taylan Tanay'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 21 yıl 3 aydan 57 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, sanık Barkın Timtik'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya kadar, sanık Oya Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 13 yıl 9 aydan 48 yıl 9 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Günay Dağ'ın eylemlerine uyan "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 56 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanıklar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Avni Güçlü Sevimli'nin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

Mütalaada, sanık Gülvin Aydın'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar, sanıklar Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda Kaya Yılmaz'ın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Sanık Naciye Demir'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl 3 aydan 28 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanık Özgür Yılmaz'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla, sanık Şükriye Erden'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, yargılama aşamasında ölen sanık Ebru Timtik hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verilmesi talep ediliyor.