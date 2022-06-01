AVUKATLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ DAVASINDA TUTUKLULUKLARINA DEVAM KARARI - Haberler

ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın "terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davada 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar avukat Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz ve Oya Aslan getirildi. Duruşmaya farklı ülkelerden avukatlık meslek örgütlerinden izleyiciler de katıldı. Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanık avukatlar ise buna karşın tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel