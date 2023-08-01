AVUKATLAR ESENYURT'TAKİ SİLAHLI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

-Avukat Epözdemir: Taraflar tasarlamış, olay mahaline öyle gelmiş

-Avukat Tırtır: Burada haksız tahrik indiriminin uygulanması mümkün değil

Mikail BIYIKLI-Mehmet CANBULAT / İSTANBUL,- ESENYURT'ta tekel bayiinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı, ülke gündemine oturan silahlı saldırı olayının görüntülerini avukatlar yorumladı. Avukat Rezan Epözdemir ceza hukuku anlamında eylem üzerinde ortak hakimiyetin varlığına dikkat çekerek, "Yani taraflar tasarlamış, olay mahalline öyle gelmiş. Planlı, tasarlayarak, ilmek ilmek her aşamasına vakıf olmak kaydıyla işlenmiş bir cinayet var ve dördü birden eylem üzerinde ortak hakimiyeti sağlıyor" dedi.

Avukat Mustafa Tırtır ise olayın son derece acımasızca ve son derece soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Burada ilk haksız hareketin şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebilmek mümkün. O ana kadar yani maktulün 'Elini çek' şeklindeki hareketinin haksız bir hareket olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla ilk haksız hareketin şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Burada haksız tahrik indiriminin uygulanması mümkün değil" diye konuştu.

Esenyurt'ta geçen Cuma günü Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybetti; 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ülke gündeminde geniş yer bulan silahlı saldırı olayının görüntülerini ceza avukatları yorumladı. Görüntülerin acımasızca olduğu değerlendirilirken, suçlar için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiği vurgulandı. Bireysel silahlanma konusunda da gerekli adımların atılarak silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirten avukatlar, ruhsatsız silah bulundurmanın suçunun cezasında alt sınırın 3 yıl olması gerektiğine dikkat çekti.

"PLANLI, TASARLAYARAK İŞLENMİŞ BİR CİNAYET VAR"

"BURADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"SON DERECE ACIMASIZCA VE SON DERECE SOĞUKKANLI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Şüphelilerin öldürme amacıyla hareket ettiğini belirten avukat Tırtır, "Şimdi açıkçası tabii şunu net bir şekilde söylemek mümkün değil. Bu bir planlı bir hareket midir? Bu tam anlaşılmıyor, konuşulmaya mı gelindi, yoksa şahıslar öldürme amacıyla mı geldi ? Bunu açık ve net olarak söylemek mümkün değil. Ancak bir iş yerinin tezgahının arkası herkes tarafından geçilebilen bir yer değildir. Dolayısıyla oraya geçmek zaten başlı başına bu bir mütecaviz hareket olarak nitelendirilebilir. Tabi ki bu yargılama makamları tarafından daha iyi değerlendirilecektir. Şimdi ilk etapta şahıs yani maktul etkisiz hale getiriliyor 2 kişi tarafından. Yine orada işte gerek cam şişelerle veya başka sert cisimlerle başına vurularak etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Devam ediliyor, orada şahıs iyice köşeye sıkıştırılmış bir şekilde tutulmuşken, diğer taraftan şahsın birisi elinde silahla yani esasında maktulden gelen bir tecavüz söz konusu değilken şahsı öldürüyor orada. Daha sonra diğer tarafa gidiyor. Diğer taraftaki gençlerden birini öldürüyor ve diğerinin de yaralanmasına sebebiyet veriyor. Daha vahimi ise diğer maktul bu taraftaki yani kasadaki maktul artık kendisinden herhangi bir hareket, mütecaviz bir hareket gelmemesine rağmen giderken de bir kurşun daha attığı görülüyor. Bu son derece üzücü. Bu durum şüphelilerin tamamen öldürme amacıyla hareket ettiğini göstermektedir. Olay son derece acımasızca ve son derece soğukkanlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Üstelik son derece vahim bir olay. Yani şahıslar zerre tereddüt etmiyorlar maktulleri öldürmekte. Daha önemlisi burada yargılamayı yapan mahkeme sanıkların acımasızca planlı bir şekilde ve aynı zamanda soğukkanlı bir şekilde giderken, üstelik oradaki 2 kişiyi öldürüp 3. kişiyi ağır bir şekilde yaralamasına rağmen işyerinin içerisindeki yerlere de ateş etmesi, bu kişilerdeki kastı gösteriyor. Dolayısıyla mahkeme hakimi yargılamayı yapacak olan ağır ceza mahkemesi, şahıslar hakkında lehe hükümleri de hiçbir şekilde uygulamaması gerekir" ifadelerini kullandı.