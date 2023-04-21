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Avukatından, eski başbakanlardan Çiller'e ait taşınmaza ilişkin açıklama

Avukatından, eski başbakanlardan Çiller'e ait taşınmaza ilişkin açıklama

Güncel Haberler

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, "Çiller'e ait baba yadigarı taşınmazın tüm bölgeyi kapsayan planlama içinde yer almasının siyasi saiklerle haberleştirildiği" açıklamasında bulundu.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, "Çiller'e ait baba yadigarı taşınmazın tüm bölgeyi kapsayan planlama içinde yer almasının siyasi saiklerle haberleştirildiği" açıklamasında bulundu.

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Tansu Çiller'e ait olan, yarım asra yakın bir süre önce edinilmiş baba yadigarı bir taşınmazın tüm bölgeyi kapsayan planlama içinde yer almasının siyasi saiklerle haberleştirildiğinin görüldüğünü belirterek, "Spekülasyonların önlenmesi amacıyla kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

Tansu Çiller Güncel Haberler

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