Avukatın trafik cezası, delil olmayınca iptal edildi - Haberler

İZMİR'in Torbalı ilçesinde avukat Aslan Sezgin'e, otomobil kullandığı sırada telefonda konuştuğu için para cezası kesildi. Sezgin, görsel delil bulunmadığını gerekçe göstererek karara itiraz etti. Mahkeme de emsal karar alarak, cezanın iptal edilmesine hükmetti.

Avukat Aslan Sezgin'e, 10 Şubat'ta Torbalı'nın Ayrancılar kavşağı yakınlarında, 35 TVY 37 plakalı otomobiliyle seyir halinde cep telefonuyla görüştüğü gerekçesiyle ceza yazıldı. Sezgin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116'ncı maddesi gereğince otomobilinin plakasına yazılan 427 liralık cezayı yargıya taşıdı. Eline telefon almadığı için cezanın haksız olduğunu belirten Sezgin, aracındaki bluetooth hoparlör sistemiyle görüşmeler yaptığını ve telefonla konuştuğuna dair fotoğraf ya da video gibi görsel delil bulunmadığını gerekçe göstererek itiraz etti. Torbalı Sulh Ceza Hakimliği'nde açılan davada, karar çıktı. Hakimlik, aracıyla seyir halinde telefonla görüştüğüne yönelik herhangi bir fotoğraf veya kayıt olmaması nedeniyle Sezgin'in itirazını hakkaniyet gereği kabul edip, verilen para cezasını kaldırdı.

Kararı değerlendiren avukat Aslan Sezgin, "Otomobilimde seyir halindeyken telefon kullandığıma ilişkin tarafıma ceza yazıldı. Bana tebliğ edilen cezaya denetlenebilir olmadığı gerekçesiyle aracımda bluetooth teknolojisinin bulunduğunu belirterek, itiraz ettim. Mahkeme itirazımızı uygun bulup, cezayı iptal etti. Telefonla görüşülürken herhangi bir fotoğraf veya videonun olmaması, cezanın keyfiliğini doğurabilecekti. Sonuçta itirazımız haklı bulundu. Emsal olması açısından da önemli bir karar. Buna benzer kararların da çıkacağına da eminim" dedi.