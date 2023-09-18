Avukatın ismi ve fotoğrafı dolandırıcıların hedefi oldu

ERZURUM'da, yaklaşık 3 yıl önce dolandırıcılık olaylarında kullanılan adına Eyşan'ı ekleten avukat Esra Yılmaz, yine dolandırıcıların hedefi oldu. Başka avukatın ismi ve telefonuna, Yılmaz'ın cüppeli avukat fotoğrafını ekleyen dolandırıcıların 'Hakkınızda tazminat davası açılmıştır. Anlaşma yoluna gidin' diye mesajı attığı kişilerin kendisine ulaşmasıyla, olaydan bilgi sahibi olan Yılmaz, hukuki süreç başlattı.

Erzurum Barosu'na kayıtlı olan avukat ve ara bulucu Esra Yılmaz, internetten sipariş ettiği ürünleri kargodan teslim almayanların, kendi isminin kullanılarak dolandırıldığını tespit etti. Esra Yılmaz, ismini kullananlar, kargosunu almayan kişileri arayıp haklarında icra takibi, cezai soruşturma başlatılacağını belirlenen parayı ödemeleri gerektiğini söylediklerini belirledi. Yılmaz, bir taraftan hukuki işlem başlatırken diğer yandan da mahkemeye müracaat ederek adına Eyşan'ı ekletti. Eyşan Esra Yılmaz olarak mesleğini sürdüren avukat, yine dolandırıcıların hedefi oldu. Yılmaz'ın internet arama motorundaki işletme bilgilerinde yer alan cüppeli fotoğrafını kullanan dolandırıcılar, başka bir avukat ismiyle kişilere mesaj attı. Dolandırıcıların verdikleri avukat ismini internet arama motorunda arayanlar, fotoğraftan avukat Eyşan Esra Yılmaz'ın profil bilgilerine ulaştı. İnternetteki işletme bilgilerinden kendisini arayanları dinleyen Yılmaz, fotoğrafının dolandırıcılık olayında kullanıldığını tesit etti. Kendisini arayanları konuyla ilgili bilgilendiren Yılmaz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayette bulundu.

'ÖNCE İSMİMİ, ŞİMDİ RESMİMİ KULLANIYORLAR'

Yaklaşık 3 yıl önce isminin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirten avukat Eyşan Esra Yılmaz, "İsmime Eyşan'ı eklettim. 'Eyşan Esra Yılmaz' olarak anılıyorum. Şu anda da maalesef ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim kullanılıyor. Benim avukat cüppeli bir resmin kullanılarak şahıslara 'Hakkınızda tazminat davası açılmıştır. Anlaşma yoluna gidin. Ara buluculukta ya da uzlaştırmada' gibi aramalar yapılıyor. Başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim telefon profili üzerinden görüntülenerek şahıslara mesaj atılıyor. Ben bu konudan muzdaribim. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yeniden bir hukuki süreç başlattık. Fotoğrafımın kullanılması sebebiyle birkaç kişi arama motorundan iletişim bilgilerimi bularak tarafıma ulaştı" dedi.

'IŞIĞIMI SÖNDÜREMEYECEKSİNİZ'

Yılmaz, "Şer odaklarına şunu söylemek istiyorum. Öncelikle benim ismimi kullandınız ama bir şey elde edemediniz. Çünkü gerçekten doğruluk ve dürüstlükle anılan bir avukat olarak, bir insan olarak zikredeceğim. Dolandırıcılıkla asla ismim yan yana gelmedi. Fakat siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Benim ismimi dolandırıcılık mevzusuyla yan yana getirmeye çalıştınız. Fakat bunu yapamadınız, başaramadınız. Bir isim değişikliğine gittim. Hakkınızda da hukuki süreç başlatıldığı için bunu yapamadınız. Şimdi de benim resmim üzerinden bu şekilde dolandırıcılık mevzununa beni karıştırmaya çalışıyorsunuz. Ama hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. Çünkü avukatlık, ara buluculuk, uzlaştırmacılık ve tarafıma verilen diğer görevleri gerçekten ben dürüst ve temiz bir şekilde yapıyorum. Sizi adalete teslim ediyorum. Işığımı söndüremeyeceksiniz" diye konuştu.

Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ifade eden Yılmaz, halka da çağrıda bulunarak bu tür çağrılara kulak asmamalarını söyledi.