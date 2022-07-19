Avukatın da aralarında olduğu 4 dolandırıcılık sanığının yargılanmasına devam edildi

Ankara'da "pencere" yöntemiyle imzalattıkları senetle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen aralarında avukat Osman Gökmen'in de bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Gökmen, Alparslan Sina ve Ahmet Bilal Ömer katılırken, tutuksuz sanık Mehmet S. gelmedi.

Duruşmada savunma yapan Osman Gökmen, hakkında hukuka aykırı yöntemlerle dosya oluşturulup dava açıldığını öne sürdü. Gökmen, "Hiçbir usulü işleme uymadan önümüze alelacele hazırlanmış bir dosya getirildi. Müştekisinin ayrı olduğu başka dosyada takipsizlik kararı alınırken, takipsizlik kararı verilen dosyanın benzeriyle 4 aydır tutukluyuz." dedi.

18 yıldır avukatlık yaptığını ve hiçbir suç işlemediğini ifade eden Gökmen, şunları söyledi:

"Ben 55 bin dosya yönetiyorum. Benim böyle bir paraya ihtiyacım yok. Yanımda 70'ten fazla kişi çalışıyor. 18 yıldır avukatlık yapıyorum, bundan önce ben hiç yargılanmadım. Ben avukatlığı şerefim için yapıyorum, para için yapmıyorum. Yaptığım tek şey avukatlık, sadece görevimi yaptım. Bana bir itibar operasyonu yapıldı ve bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Lütfen sizin hukukçu kardeşiniz olarak bu hukuk garabetine bir son verin."

Gökmen'in avukatları da soruşturma izni alınmadan iddianame düzenlendiğini ileri sürerek, yargılanmanın durdurulmasını talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürüp tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yargılanmanın durdurulma talebinin reddine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, yurt dışında yaşayan H.T, Türkiye'ye geldiğinde sanık Alparslan Sina'ya ait firmaya araç kiralamak için başvurdu.

Sina, sözleşme imzalanacağı sırada, "pencere" adı verilen yöntemle imza kısmı kesilmiş sözleşme evrakının altına yerleştirdikleri boş belgeyi müştekiye imzalattı.

Bilgisayar ortamında kambiyo senedi haline getirdikleri belgeyi Ankara 16. İcra Müdürlüğü'nde icraya veren sanıklar, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden H.T. hakkında ihtiyati haciz kararı aldırdı.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilerek, her birinin 4,5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.