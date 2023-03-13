AVUKATIN 22 GÜNLÜK NÖBETİ SONUÇ VERDİ, ENKAZDAKİ BELGELER KORUMAYA ALINDI

Hatay'da avukat Ömer Meşe'nin 22 gün boyunca nöbet tuttuğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde yapı denetim raporları, beton tahlilleri, depreme dayanıklılık testlerinin de aralarında olduğu birçok resmi belgenin olduğu enkaz, savcılık ve il müdürlüğü yetkililerince...

Hatay'da avukat Ömer Meşe'nin 22 gün boyunca nöbet tuttuğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde yapı denetim raporları, beton tahlilleri, depreme dayanıklılık testlerinin de aralarında olduğu birçok resmi belgenin olduğu enkaz, savcılık ve il müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ömer Meşe, Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Antakya'daki depremlerde hasar gören ve 1'i iş makinesi ile yıkılan 4 bölümden oluşan hizmet binası enkazında dosyaları korumak için 22 gün nöbet tuttu. Meşe, nöbet sürecinde, yapı denetim raporları, beton tahlilleri, depreme dayanıklılık testlerinin de aralarında olduğu resmi belgelerden yaklaşık 500 dosya ve 60 çuval evrakı da enkazdan çıkartarak, adli emanet olarak savcılığa teslim etti.

DOSYA NÖBETİ 22 GÜN SÜRDÜ

Dört ayrı yapıdan oluşan il müdürlüğündeki binaların depremde hasar gördüğü, ancak yıkılmadığını belirten Avukat Ömer Meşe, "Deprem sonrasında sorumluların tespitine yönelik bütün ıslak imzalı belgelerin yoğun olduğu bir bina iş makinesiyle yıkılmış. Ben de gönüllü olarak, bu belgelerin korunması için İstanbul'dan Hatay'a geldim. 22 gün boyunca hasarlı binalar ve enkazdan toplayabildiğim belgeleri savcılığa teslim ettim, hem de enkaz başında nöbet tuttum" dedi.

ENKAZIN ÜZERİ BRANDALARLA KAPATILDI

6 Mart günü yağış uyarıları yapılınca, Adana'dan kendi imkanlarıyla belgeleri yağmurdan korumak için muşamba branda getirttiğini kaydeden Meşe, her biri 110 kiloluk 10 rulodan oluşan brandaları tek başına örtemediği için yaptığı yardım çağrısının karşılık bulduğunu kaydetti. Avukat Meşe, "Konunun medyada gündeme gelmesiyle iki savcı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve personeli geldi. Yağmur öncesinde enkaz iş makinesiyle düzeltilip, üzeri brandalarla kapatıldı. Sonrasında da yağmur başladı" diye konuştu.

SAVCILIK 'KORUMA' SÖZÜ VERDİ

Kendi imkanlarıyla 22 günlük süreçte 500 civarı dosya ve 60'a yakın çuval belgeyi toplayıp savcılığa teslim ettiğini dile getiren Meşe, brandalar örtülüp, yerleşke savcılık tarafından koruma altına alındıktan sonra, enkazda gömülü tüm evrakın çıkartılıp ayrıştırılacağı ve koruma altına alınacağı sözü verildiğini dile getirdi. Meşe, "Enkaz önüne ve komple yerleşkeye olay yeri şeridi çekildi ve yerleşke önüne güvenlik için emniyet araç tahsisi sağlandı. Resmi görevlilerce enkazdaki evrakın geri kalanı da çıkartılmaya başlandı. Umarım bundan sonraki süreçte tüm belgelerin güvenliği hassasiyetle korunur" diye konuştu.