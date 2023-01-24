Avukatı vurmak için rengini değiştirdikleri otomobile sahte plaka taktılar

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Mustafa Karadağoğlu (32), husumetlisinin tehditlerini kendisine ilettiğini iddia ederek, tartıştığı avukat İrfan Çelik'i (32) tabanca ile vurarak yaraladı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Mustafa Karadağoğlu (32), husumetlisinin tehditlerini kendisine ilettiğini iddia ederek, tartıştığı avukat İrfan Çelik'i (32) tabanca ile vurarak yaraladı. Karadağoğlu ile yanındaki Samet G.'nin (32), tespit edilmemek için internetten satışa çıkarılan bir otomobilin plakasını kopyalayıp, saldırıda kullandıkları araca takıp, ardından farklı renge boyadıkları belirlendi.

Olay, 20 Ocak günü saat 09.00 sıralarında Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ofisine gitmek için evinden çıkan avukat İrfan Çelik, otomobiline yöneldi. Bu sırada sokağa giren otomobildeki kişi ya da kişilerce, Çelik'e tabanca ile ateş açıldı. Çelik kanlar içinde yığılırken, otomobil hızla uzaklaştı. Bacağından yaralanan Çelik, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik, tedavisinin ardından tahliye edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.