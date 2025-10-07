Avukat Üzeyir Çiçekçi'nin Cenazesi Nazilli'de Defnedildi

MEMLEKETİ NAZİLLİ'DE DEFNEDİLDİ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinin balkon kapısından içeri geçerken eşiğe takılıp düşen ve başını beton zemine çarparak hayatını kaybeden Avukat Üzeyir Çiçekçi (35), memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı. Koca Cami'de kılınan cenaze namazına, Nazilli Belediye Başkanı Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Aydın Barosu Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, meslektaşları ve yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),