Avukat Üzeyir Çiçekçi'nin Cenazesi Nazilli'de Defnedildi

Avukat Üzeyir Çiçekçi'nin Cenazesi Nazilli'de Defnedildi
Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki avukat Üzeyir Çiçekçi, memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına birçok kişi katıldı.

MEMLEKETİ NAZİLLİ'DE DEFNEDİLDİ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinin balkon kapısından içeri geçerken eşiğe takılıp düşen ve başını beton zemine çarparak hayatını kaybeden Avukat Üzeyir Çiçekçi (35), memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı. Koca Cami'de kılınan cenaze namazına, Nazilli Belediye Başkanı Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Aydın Barosu Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, meslektaşları ve yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
