Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Isparta'da protesto edildi Isparta'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Isparta'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Isparta Barosunca adliye önünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda avukat katıldı. Baro Başkanı Ünsal Çankaya, katil zanlısını yine bir avukatın savunacağını belirterek, "Öldürülmek istemiyoruz." dedi. Basın açıklaması sonrası avukatlar, alkışlarla olayı protesto etti. AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel Güncel Haberler

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