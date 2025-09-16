Avukat Merve Eren Parıldar'dan Tüketici Hakları Zaferi

ESKİŞEHİR'de avukat Merve Eren Parıldar'ın (33), 2023 yılı Mart ayında bin avroya satın aldığı İtalya balayı turu, seyahate 1 ay kala gerekçesiz olarak iptal edildi. Tur şirketi para iadesini mart ayı döviz kuru üzerinden Türk lirası olarak yaptı. Mart ve turun iptal edildiği ağustos ayları arasında avronun 10 lira yükseldiğini belirten avukat Parıldar, farkın ödenmesi için başvurduğu Tüketici Heyeti ve Eskişehir Tüketici Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Parıldar, satın alma ve iade sürecinde geçen zamanın döviz kuru farkını mahkeme kararıyla aldığını belirterek, durumun emsal teşkil edeceğini söyledi.

Kentte 8 yıllık avukat Merve Eren Parıldar ile İlter Kaan Parıldar (33) çifti, 2023 yılı Eylül ayında evlendi. Çift, düğün öncesindeki mart ayında internetten İtalya balayı tatili için tur şirketinden bin avroya tur satın aldı. Parıldar çifti eylülde düzenlenecek İtalya turunu beklerken, şirket ağustos ayının sonunda turu gerekçe göstermeden iptal etti. Şirket tarafından ücret iadelerinin Türk lirası olarak yapılacağını öğrenen Parıldar, satın aldığı tarihteki avro kurunun yaklaşık 20, iptalin gerçekleştiği ağustos ayında ise yaklaşık 30 lira olduğunu belirterek, aradaki farkın ödenmesini istedi. Tur şirketi bunu kabul etmezken, Parıldar, Eskişehir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, dövizle yapılan satışlarda iadenin Türk lirası üzerinden yapılamayacağına hükmetti. Tur şirketi ise konuyu Eskişehir Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Yaklaşık 1,5 yıl süren davada Tüketici Mahkemesi tur şirketinin talebini reddetti. Kendi avukatlığını yapan Parıldar, davayı kazandı. Mahkeme kararında, tur şirketlerinin döviz üzerinden yapılan satışlarda turu iptal etmeleri halinde tüketicinin kur farkından doğan zararını da karşılamak zorunda olduğuna ve iade içinde anlık kurun geçerli olması gerektiğine dikkat çekti.

'HAKLILIĞIMA ÇOK İNANMIŞTIM'

Avukat Merve Eren Parıldar, ekonomik olarak mağdur olmasının yanı sıra hayalindeki tatile o dönem gidemedikleri için de zor günler yaşadığını söyledi. Turu satın aldıklarında avro kurunun yaklaşık 20 lira olduğunu, iptal edildiği ağustos ayında ise 30 liraya yükseldiğini ifade ederek, "Tur şirketiyle anlaşamadık ve bize paramızı satın aldığımız mart ayındaki kur üzerinden Türk lirası olarak iade ettiler. Biz kur farkını da istediğimizde kabul etmediler. Bu yüzden de Eskişehir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundum. Ben o süreçte bununla ilgili emsal karar araştırdığımda bulamadım ama kendi haklılığıma da avukat bir gelin inadıyla çok inandım. Tüketici Hakem Heyeti, bizi haklı buldu. Kur farkından doğan ücretin ödenmesine hükmetti. Tur şirketi ise konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme sürecinde bilirkişi raporu da bizi haklı buldu. Bilirkişi raporunda açık bir şekilde yurt dışı paket turlarının döviz karşılığından da Türk lirası karşılığından da yapılabileceğini ancak iadelerin tüketiciden ne şekilde alındıysa, o şekilde yapılması gerektiği bildirildi" dedi.

'MAHKEME KARARIMIZ KESİN'

Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nin tur şirketinin başvurusunu kabul etmediğini ve davayı kazandıklarını söyleyen Parıldar, "Mahkeme nihayetinde verdiği kararda karşı tarafın davasının reddine hükmetti. Böylece ilgili tur şirketi hem bir müşterisini hem de bir davasını kaybetmiş oldu. Bu bir tüketici olarak sadece benim için değil, benim gibi mağdur olduğuna inandığım yüzlerce insanın emsal kararı olarak düşünüyorum. Çünkü artık tur şirketi ya da başka firmalar döviz üzerinden yapmış olduğu satışlarda döviz kurundan kaynaklı farkı tüketici aleyhine kullanarak iadelerde bulunamayacaklar. Çünkü mahkeme kararımız kesin" diye konuştu.Avukat Merve Eren Parıldar ile eşi İlter Kaan Parıldar, farklı bir organizasyonla 2023 Eylül'de balayı tatillerini İtalya'da geçirdiklerini belirterek, kararın ise diğer tur şirketi mağdurlarına da emsal teşkil edeceğini sözlerine ekledi.