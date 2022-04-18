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Avukat mahrem yapılanmasındaki FETÖ'cü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Avukat mahrem yapılanmasındaki FETÖ'cü yakalandı

Denizli'de FETÖ/PDY'nin avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY'nin avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü' ile ilgili olarak operasyon başlatıldı. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

Avukat mahrem yapılanmasındaki FETÖ'cü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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