Avukat Gökçe: Threads'te bot hesaplar engellenirse Twitter'dan daha güvenilir olacak

Twitter'a rakip olan Threads platformuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Bilişim Avukatı Görkem Gökçe, "Threads, Instagram tabanlı uygulama olduğu için bot hesaplar burada muhtemelen daha az işleyecektir. Bu yüzden bu platformdaki güvenilirlik Twitter'a göre daha fazla olabilir. Ayrıca açılan hesabın Threads'te silinememesi ise isabetli bir karar olur. Çünkü bu da bir miktar caydırıcı olabilir. Bu durum kullanıcılar için bir miktar daha şeffaflık, adalet ve demokrasi demektir" dedi.Twitter'da yaptığı güncellemenin ardından harekete geçen Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckenberg Threads uygulamasını sosyal medya kullanıcılarına sundu. Threads kısa sürede milyonlarca kişi tarafından indirilirken Bilişim Avukatı Görkem Gökçe konuyla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.Twitter'a çok benzeyen bir uygulama olduğunu da belirten Gökçe, "Instagram altyapısını kullanıyor gördüğümüz kadarıyla. Ben de şahsen deneyimledim. Gayet güzel çalışıyor. Kullanıcı bilgileri aktarılıyor. Oradaki takip edenler ve takip ettiklerimiz orada belirgin halde gözüküyor. Dolayısıyla Instagram kullanıcısı için aslında verimli ve kullanışlı" şeklinde konuştu.Twitter'a gerçekten çok benzedi. Twitter'dan farklı olarak 500 harflik bir metin kısıtlaması var. Onun dışında video benzeri görsellerde biraz daha esneklik getirilmiş durumda. Dolayısıyla kullanıcıya daha sempatik gelen özellikler var gibi gözüküyor. Instagram tabanlı olması kullanıcılar için bence cazip. Dediğim gibi hem kullanımı kolaylaştırıyor hem de muhtemel bot hesapların bir miktar önüne geçilmiş olacak. Bot hesaplar engellenebilirse daha güvenli bir ortam oluşur. Twitter, felsefi anlamda ifade özgürlüğüne katkı yapmak üzere ortaya çıkmış bir platform olduğu ileri sürülüyordu. Başladığına ben de inanıyordum ama sonrası şüpheli. Ben birçok paylaşımda bulundum benzer şekilde. Twitter da bir şirket ve olağan şekilde para kazanmayı, kar etmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla kar edip o pay sahiplerine karını paylaştırmayı amaçlıyor. İşin özünde para kazanmak var ve ifade özgürlüğü ile doğası gereği çatışıyor. Algoritmalar parayı kazanmak üzerine kurgulandığı için ifade özgürlüğü ikinci planda kaldı. Zaman içinde tamamen yok oldu da diyebiliriz. Twitter maalesef büyük ölçüde bir manipülasyon aracı olmaya başladı. Birçok kez o bot hesaplarla seçimler veya ticari ilişkiler manipüle edildi. O anlamda çok verimli değildi. Yeni platformlar kullanıcılara daha iyi gelebilir."

Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023