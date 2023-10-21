Avukat Coşğun'u öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi

Başkentte silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı Muhammet Balcı hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" talebiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 15 Haziran'da Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidansta Coşğun ve erkek arkadaşı Balcı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Coşğun, kullandığı cep telefonunda yüklü olan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) 3 kez basarak yardım istediği sırada şüpheli Balcı ruhsatsız tabancasıyla bir el ateş ederek, Coşğun'u göğüs bölgesinin sol altından ağır yaraladı. Silah sesini duyan komşular evin kapısına gelmesi üzerine şüpheli, Coşğun'u kucaklayıp asansör kapısına doğru götürdü. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Yarayı gördüm ancak kan yoktu"

Olayın ardından tutuklanan Balcı iddianamedeki ifadesinde, maktul ile 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştıklarını, telefonla 4-5 ay görüştükten sonra 2022 Şubat ayından itibaren görüşmeye başladıklarını anlattı. Olay günü saat 08.00 sıralarında Coşğun ile birlikte kaldıkları odada uyandıktan sonra banyoya gittiğini bir süre sonra yatak odasından silah sesi geldiğini iddia eden Balcı, "Hemen koştuğumda Belen Nesil yatakta boynu sağ tarafa gelecek şekilde yatıyordu, gözleri açılıp kapanıyordu ve hırıltı geliyordu. Geceliğini açtığımda sol göğsünün göğüs ucu yakınında yarayı gördüm ancak kan yoktu, hemen 112'yi aradım adresi verdim. Daha sonra aşağıdaki güvenliği de aradım, 112 ve güvenlik gelmeyince kendim hastaneye ulaştırmak amacıyla Belen Nesil'i kucakladım ve asansörün oraya kadar götürdüm. O sırada güvenlik geldi, Belen Nesil'in nabzı atıyordu, 112 görevlileri Belen Nesil'e müdahaleye başladı" ifadelerine yer verdi.

Tahliyesini talep eden sanık Balcı, "Ben, Belen Nesil'i çok seviyorum, kendisine kötü söz dahi söylemedim, kendisine karşı silahla saldırmam mümkün değildir. Ayrıca evliyim ve 1 çocuğum vardır, sabit konut adresim ve iş yeri adresim vardır, iş hayatım ve bakmakla yükümlü olduğum ailem göz önüne alınarak serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki A.C. de iddianamedeki ifadesinde, kızının hayat dolu biri olduğunu maddi ve manevi sıkıntısı olmadığını, yeni büro açtığını, intihar etmesi için hiçbir neden olmadığını ifade ederek, ateşli silahla kızını öldüren şüpheliden şikayetçi olduğunu ifade etti.

ATK tarafından düzenlenen otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, ölümünün silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmalarından gelişen iç, dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

İddianamede, Balcı'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile "ruhsatsız tabanca taşımak" suçundan 1 yıldan 3'yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA