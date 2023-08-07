Avukat Aysun Ulusoy, müvekkili İbrahim Hakkı Seydioğulları'nın fotoğrafının kullanıldığı haber hakkında açıklama yaptı

Avukat Aysun Ulusoy, bir haber sitesi tarafından müvekkili İbrahim Hakkı Seydioğulları'nın fotoğrafı kullanılarak yapılan haber hakkında açıklama yaptı. Haberde müvekkil ve narkotik suçlarla mücadele birimlerinin aşağılandığı ve iftira nitelikli bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Avukat Aysun Ulusoy, bir haber sitesi tarafından müvekkili İbrahim Hakkı Seydioğulları'nın fotoğrafı kullanılarak "Emniyette skandal" iddiası ile yapılan haber hakkında açıklama yaptı.

Bir haber sitesi tarafından müvekkili İbrahim Hakkı Seydioğulları ve narkotik suçlarla mücadele birimlerini aşağılayıcı, karalayıcı, iftira nitelikli bir haber yapıldığı iddiasıyla açıklama yapan Avukat Aysun Ulusoy, "Müvekkil İbrahim Hakkı Seydioğulları 01/03/2017-19/07/2023 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevinde bulundu. 19 Temmuz 2023 günü farklı bir göreve atandı. Aynı gün 17.52'de T24 İnternet haber sitesinde Asuman Aranca imzalı, kendisini ve uzun süre görev yaptığı narkotik suçlarla mücadele birimlerini aşağılayıcı, karalayıcı, iftira nitelikli bir haber yayımlandı. Müvekkil İbrahim Hakkı Seydioğulları'nın fotoğrafı kullanılarak, "Emniyette skandal: Narkotik Başkan Yardımcısı, 'müstehcen gizli kamera kaydı yaptığı' iddiasıyla açığa alındı" başlığına yer verildi. Haber içeriğinde, 'Bu arada olayın soruşturulması sırasında ikinci bir skandal daha patladı. Adı geçen polis müdürünün tanıdığı kadına yönelik müstehcen gizli kamera kaydı işlemi sırasında yöneticisi olduğu Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın 'teknik olanaklarını' kullandığı anlaşıldı. Uyuşturucu çetelerine ve suçlularına yönelik takip ve izleme sırasında kullanılan gizli kamera cihazının söz konusu gizli kayıt olayında kullanıldığının anlaşılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilen müfettişler, başkanlıkta bir süre inceleme ve araştırma yürüttü. Müfettişlerin bu konuda bazı personelin bilgisine başvurduğu ve delillere ulaştığı öğrenildi' ifadeleri kullanılarak, müvekkil ile birlikte narkotik suçlarla mücadele birimleri de aşağılandı" dedi.

"Müvekkil hakaretlere maruz kaldı ve bir yalan yayılmış oldu"

Kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yaptığını belirten Avukat Ulusoy, "Haberde fotoğrafı kullanılan müvekkil hakkında 'narkotik başkan yardımcısı-müstehcen gizli kamera kaydını yapan kişi-bir kadından şantajla para alan kişi' ve narkotik suçlarla mücadele başkanlığında yasadışı faaliyetler yapıldığı algısı oluşturuldu. Yüzlerce internet ve sosyal medya hesabı ile görsel medya tarafından bu haber kullanıldı, onbinlerce kişi tarafından okundu, müvekkil hakaretlere maruz kaldı ve bir yalan yayılmış oldu. T24 ve haberin imza sahibi tarafından sonraki günlerde 'miş gibi' yapılan düzeltme çabalarının müvekkil üzerinde oluşan olumsuz algının giderilmesine hiçbir faydası olmadı. Bu çerçevede şunları söyleyebiliriz; müvekkil ve narkotik suçlarla mücadele birimleri, bahse konu soruşturmanın hiçbir yerinde taraf değildir. Yürütülen soruşturma kapsamında narkotik suçlarla mücadele birimlerinin teknik olanaklarının/gizli kameraların suçta kullanıldığına ilişkin bir iddia veya tespit yoktur. Bahse konu soruşturma, ilgilisi Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'ndan ilişiği kesildikten yaklaşık 7 ay sonra başlamıştır. İsnat edilen suçun görevle veya müvekkille bir alakası bulunmamaktadır. An itibariyle soruşturmanın sürmesi ve gizliliği bakımından daha fazla detay verilememektedir. Yargılama aşamasında kamuoyu da gerçeklere vakıf olacaktır. Kamuoyunun bu doğruları bilmesinde, müvekkil ve bir dönem yöneticisi olduğu narkotik suçlarla mücadele birimleri açısından fayda görülmüştür. Müvekkile yönelik iftira, aşağılama, hakaret ve karalama eylemleri bakımından yasal haklarımız saklıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA