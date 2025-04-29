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Avukat Aslıhan Alkan Bat, Ümit Özdağ Duruşmasında Polis Tarafından Darp Edildi

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Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı duruşma öncesinde, avukat Aslıhan Alkan Bat, polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmak istendiğini açıkladı. Bat, yaşadığı durumu Türk hukukuna bir saldırı olarak nitelendirdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasını takip etmek isteyen Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu avukatlarından Aslıhan Alkan Bat, polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmak istendiğini söyledi. Yaşadıklarını ANKA'ya anlatan Bat, "Darp raporu alacağım, suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma öncesi adliye koridorunda izdiham yaşandı. İzdiham sırasında dışarıda kalan avukatlar içeri girebilmek için slogan attı. Duruşmayı takip etmek isteyen Ümit Özdağ Özgürlük Platformu avukatlarından Aslıhan Alkan Bat ise, polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmak istendiğini açıkladı. Yaşadıklarını ANKA'ya anlatan Bat, "Darp raporu alacağım, suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

"Bu saldırı bana değil, Özdağ'a ve Türk hukukuna yapılmıştır"

O anlarda çekilmiş görüntüleri de paylaşan Bat, şunları anlattı:

"Bugün görevimi icra ettiğim sırada adliye binasında gözaltına almaya çalıştılar. Bilindiği üzere duruşmanın aleni yapılması yasalarla güvence altına alınmıştır. Bugün Özdağ'ın duruşması olmasına rağmen bir avukat oalrak içeri girmem engellendi. Bu sırada ciddi anlamda fiziksel bir şiddete maruz bırakıldım. Ben bu fiziksel saldırıyı şahsıma yönelik olarak değil, Özdağ'a ve Türk hukukuna yapılmış bir saldırı olarak nitelendiriyorum. Bundan sonra da hukukun üstünlüğünü savunacağımı kamuoyuna duyuruyorum. Rapor alacağım ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Elimizde görüntüler de var."

Kaynak: ANKA / Güncel
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