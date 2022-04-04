Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor

Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı Nureddin ve Fatma Demir çifti ile kızları Tuğba, birbirlerine destek olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Nureddin (58) ve Fatma Demir (54) çifti, evlendikten sonra 1993'te yerleştikleri Afyonkarahisar'da avukatlık bürosu açtı.

Eşiyle iki yıl birlikte çalıştıktan sonra Afyonkarahisar Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne geçen Fatma Demir, 27 yıldır kurum avukatlığı yapıyor.

Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen kızları Tuğba Demir (27), anne ve babasının izinden giderek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017'de mezun oldu.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda 3,5 yıldır babasıyla birlikte çalışan Demir, anne ve babasıyla aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.

Mesleklerini severek yapıyorlar

Baba Nureddin Demir, AA muhabirine, kızları Tuğba'nın da hep avukat olmasını istediklerini söyledi.

Kızlarının da hayali olan avukatlık mesleğini yapmaya başlamasıyla çok mutlu olduğunu belirten Demir, "Şu anda kızımla aynı büroda avukatlık yapmak çok güzel bir duygu. Birbirimizle bazen tartışsak da ikimiz de mesleğimizi severek yapıyoruz. Tuğba'nın bazen takıldığı noktalarda baba olarak yol göstermemiz de doğaldır. Kızım hem benim hem de annesinin tecrübelerinden faydalanıyor. Eşimle de kızımla da karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuyor, yardımlaşıyoruz." diye konuştu.

Avukat Fatma Demir de eşiyle savunma makamında karşı karşıya gelmemeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

Ailece aldıkları davalara karşı çok hassas olduklarını anlatan Demir, "Eşim ve kızımla, iş yeri haricinde kanun, yasal mevzuat konularında bazen bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Meslektaş olduğum kızımla da gurur duyuyorum." dedi.

"Baba kız büromuzda keyifli bir işleyişimiz var"

Tuğba Demir de anne ve babasının, mesleğinde kendisine yol gösterdiğini kaydetti.

Tecrübelerinden faydalandığı anne ve babası sayesinde girdiği ilk davayı kazandığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Anne ve babamın avukat olması benim için büyük bir şans. Rehber olan ailem sayesinde mesleğe 2-0 önde başladım. Adliye koridorlarında ailece bizi görenler bazen şaşırıyor hatta bazen 'Tuğba senin çocukların da avukat olursa tam olur.' diyorlar. 3,5 yıldır aynı büroda babamla, iş bölümü yaparak çalışıyoruz. Buradaki her dosyadan ikimizin de haberi var. Babam daha çok arabuluculukla ilgileniyor. Ben de adliyeye gidip davalara giriyorum. Görünürde işin ağır kısmı bende olsa da baba-kız büromuzda keyifli bir işleyişimiz var."