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Avuç içi boyamanın çeşitli görüntüleri

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Elle mürekkep boyama veya avuç içi boyama, geleneksel Çin resimlerinde özel bir teknik. Bu teknik, gerçek ustalığın kullanılan aletlerde değil, insanın kendi ellerindeki doğuştan gelen güçte yattığını kanıtlayan eski bir Çin sanat formu.

1. Avuç içi boyamanın çeşitli görüntüleri

Elle mürekkep boyama veya avuç içi boyama, geleneksel Çin resimlerinde özel bir teknik. Bu teknik, gerçek ustalığın kullanılan aletlerde değil, insanın kendi ellerindeki doğuştan gelen güçte yattığını kanıtlayan eski bir Çin sanat formu.

Fırça kullanılan geleneksel yöntemlerin aksine, sanatçılar başparmakları, işaret parmakları, avuç içleri, ellerinin arkaları ve hatta tırnaklarıyla resim yapıyorlar.

Geçmişi Tang Hanedanlığı'na (618-907) kadar uzanan bu teknik, Qing Hanedanlığı (1644-1911) döneminde popülerliğinin doruğuna ulaştı.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Longnan şehrinde, eline hiç fırça almadan tuvaline hayat verebilen usta bir sanatçı bu yöntemi nasıl uyguladığını anlatıyor...

"Tüm resimlerimi sadece parmaklarımı ve avuç içlerimi kullanarak yapıyorum. Bu teknik avuç içi boyama olarak biliniyor.

Bu boyuttaki bir tabloyu yapmak genellikle bir saatten az sürer. Su ve mürekkebin farklı etkilerine dikkat edin, bu etkilerle farklı mesafelerin kontrastını ve mekan duygusunu yaratabiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Longnan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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