Üye Girişi
Haberler

Avrupalıların Yüzde 47'si Hayat Standartlarının Düştüğünü Belirtti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından yapılan Eurobarometer anketine göre, Avrupalıların yüzde 47'si hayat standartlarının düştüğünü, yüzde 73'ü ise gelecek sene düşmeye devam edeceğini belirtiyor. Ankete göre, halkın yüzde 57'si 2024 Avrupa seçimlerine ilgi duyuyor.

Avrupalıların yüzde 47'si bu sene hayat standartlarının düştüğünü, yüzde 73'ü de gelecek sene düşmeye devam edeceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli olarak yaptırılan "Eurobarometer" anketinin sonuçları açıklandı.

AB'ye üye 27 ülkenin vatandaşlarına sorulan, bu kez 6-9 Haziran 2024'te yapılacak AP seçimlerine odaklı soruların yanıtlarını içeren "2024 Avrupa seçimlerine 6 ay kala" başlıklı ankete göre, halkın yüzde 57'si seçimlere ilgi duyuyor.

Geri kalan kesim, oylarının bir şeyi değiştirmeyeceğine inanıyor ya da genel olarak siyasete güvenmiyor.

Yine de Avrupalıların yüzde 68'i seçimde oy kullanabileceğini belirtiyor. Danimarka'da vatandaşların yüzde 86'sı oy vermek isterken, bu oran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve Çekya'da yüzde 50'ye iniyor.

Avrupalıların yüzde 47'si hayat standartlarının bu sene içerisinde düştüğünü belirtiyor, yüzde 73'ü gelecek yıl daha da düşmesini bekliyor. Yunanistan ve GKRY'de halkın yüzde 77'si, Fransa'da da yüzde 69'u böyle düşünüyor.

Halkın yüzde 37'si faturalarını ödemekte zorlandıklarını ifade ediyor.

26 üye ülkede halkın yarısından fazlası AB'nin geleceğinden ümitliyken, yalnızca Fransa'nın yüzde 46 ile bu oranın altında kalması dikkati çekiyor.

Yolsuzluk skandalından etkilenmemişler

AP ile ilgili Avrupalıların yüzde 45'i nötr, yüzde 38'i olumlu, yüzde 16'sı olumsuz fikre sahip olduğunu belirtiyor.

AP'nin halk nezdindeki imajının geçen sene sonunda patlak veren AP milletvekilleri ve çalışanlarının isimlerinin karıştığı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasından etkilenmediği sonucu ortaya çıkıyor.

AB'ye destek yüksek

Avrupalıların yüzde 72'si ülkelerinin AB üyeliğinden yarar sağladığını belirtiyor, yüzde 70'i AB'nin günlük hayatlarında etkisi olduğunu düşünüyor.

AB üyeliğini destekleme oranı yüzde 70 ile en fazla 15-24 yaş grubunda görülürken, oran bu grubun üstü yaşlarda geriliyor.

55 yaş üstü grubun yalnızca yüzde 56'sı AB vatandaşı olmaktan çıkar sağladığına inanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Fransa Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title