Avrupalıların Ukrayna'daki savaşın akıbetiyle ilgili fikirleri ayrışıyor

Avrupa'da kamuoyu, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ilk döneminde Rusya'nın yenilgiye uğratılmasını ve cezalandırılmasını isterken, son dönemde savaşın bir an önce bitirilmesini yönünde görüş belirtiyor.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) geçen ayın ortalarında Finlandiya, İsveç, Polonya, İspanya, Portekiz, Almanya, Fransa, Romanya, İtalya ve İngiltere'de ikamet eden 8 binden fazla kişiyle anket yaptı.

Anketin sonuçlarına göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ilk 100 günü içinde Avrupa kamuoyu, ülkelerinin birleşik bir tutum takınmasına yardımcı olan bir nitelikteyken, bu durum 100 günden sonra değişmeye başladı.

Anketin yapıldığı mayıs ortaları itibarıyla kamuoyunun dikkati savaş alanındaki olaylardan uzaklaşıp, daha çok çatışmanın nasıl sona ereceği ve bunun ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) üzerindeki etkileri gibi sorulara yöneldi. Aynı zamanda bu dönemin, Avrupalıların savaşın, yüksek enflasyon, enerji ve gıda krizleri gibi küresel ekonomik ve sosyal sonuçlarının farkına vardıkları bir dönem olduğu vurgulandı.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 35'i, savaşın bir an önce sona ermesini isterken, yüzde 25'i daha acil hedefin Rusya'yı cezalandırmak olduğunu belirtti.

Kalanlar ise tercih yapmayı reddetse de yine de Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yanıt olarak AB'nin eylemlerini büyük ölçüde destekliyor.

Ukrayna'nın komşusu, en fazla Ukraynalıyı ağırlayan Polonya dışındaki tüm ülkelerde savaşın bitmesini isteyenlerin sayısının daha fazla olduğu dikkati çekti. Polonya'daki katılımcıların yüzde 41'i Rusya'nın yenilgiye uğratılmasından yana.

İtalyanlar yüzde 52, Almanlar ise yüzde 49'la bir an önce barışın sağlanmasından yanayken, bu grubun, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların maliyeti ve nükleer tırmanış tehdidi konusunda endişeli oldukları için uzun bir savaşa karşı çıktıkları ifade ediliyor.

Araştırmacılar, raporda AB'nin yaptırımlarının sonuç vermemesi durumunda savaşın bitmesini isteyen yüzde 35'lik kesimin daha da büyüyeceğini kaydetti.