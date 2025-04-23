Avrupalı Ülkelerden İsrail'e Gazze'ye Yardım Çağrısı

İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellemesini "kabul edilemez" şeklinde niteleyerek "Bunlar, barış umudunu zedeliyor. İnsani yardım, hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmamalı." açıklamasını yaptı.

Avrupalı üç ülkenin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye 50 gündür insani yardım girişini engellediği vurgulandı.

Temel ihtiyaç malzemelerinin ya bitmek üzere olduğu ya da tamamen tükendiği hatırlatılan açıklamada, "Bir milyon çocuk da dahil Filistinli siviller açlık, salgın hastalık ve ölümle karşı karşıya. Bu, sona ermeli. İsrail'i acilen hızlı ve engelsiz şekilde, tüm sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze'ye insani yardım akışını sağlamaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ateşkes süresi boyunca Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'ye önemli ölçüde insani yardım ulaştırdığı belirtilerek " İsrail'in, Gazze'ye yardımları engellemesi kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın insani yardımları politize eden söylemleri ile İsrail'in Gazze'ye ilişkin planlarına tepki gösterilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bunlar, barış umudunu zedeliyor. İnsani yardım, hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmamalı. Filistin toprakları hiçbir şekilde azaltılmamalı ya da demografik değişikliklere tabi tutulmamalı. İsrail, uluslararası hukuka göre insani yardımların geçişini engelsiz şekilde sağlamakla yükümlüdür."

Açıklamada, insani yardım çalışanlarının faaliyetlerini hiçbir engelle karşılaşmadan yapabilmesinin önemi de vurgulandı.

İsrail'in BM insani yardım organizasyonlarına Gazze'ye erişim imkanı tanıması gerektiğinin de altı çizilen açıklamada, Hamas'ın da hiçbir şekilde yardım malzemelerini kendi çıkarları için kullanmaması gerektiği belirtildi.

İnsani yardım çalışanları, sivil altyapı ve sağlık tesislerine yönelik İsrail saldırılarına tepkinin de ifade edildiği açıklamada, "İsrail, sivilleri, altyapıyı ve insani yardım çalışanlarını korumak için daha fazlasını yapmalı. Buna çatışmasızlık bölgelerini yeniden oluşturmak ve insani yardım çalışanlarının serbest hareket etmelerini sağlamak da dahildir." değerlendirmesi yer aldı.

Sağlık çalışanları ve tıbbi tesislerin korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına ve hastalar ile yaralıların tedavi için geçici olarak Gazze'den ayrılmasına izin verilmeli." ifadesi kullanıldı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın tüm tarafları ateşkes şartlarına geri dönmeye çağırdığı açıklamada, esirlerin salıverilmesi ve kalıcı barış için tek yol olarak gösterilen iki devletli çözüm için çalışmaların sürmesinin önemine de vurgu yapıldı.