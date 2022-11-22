Pakistan'da sel felaketinde bilanço ağır olmuştu Avrupalı Türklerden yardım eli geldi

Pakistan'da yaşanan sel felaketi bölgede ağır bir bilanço yaşanmıştı. Bölgede 1400 kişi ölmüş, 12 bin kişi yaralanmıştı. Pakistan'a yardım eli Avrupalı Türklerden geldi.Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, "Sel ve kirlenmiş suların etkisiyle hastalık üreten sinekler bölgede çok arttı, bu yüzden neredeyse herkes bulaşıcı hastalıklara maruz kalıyor" dedi.

Pakistan, haziran-eylül arasındaki muson döneminde son 30 senedeki yıllık ortalama yağış miktarının 5-6 katına maruz kalmıştı. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 1400'den fazla kişi hayatını kaybederken 12 bin 728 kişi yaralanmıştı.

Avrupa'daki ülkelerde faaliyet yürüten ve Türk vatandaşlar tarafından kurulan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Tarihinin en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan için Avrupa'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırıldı.

SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR

Selden etkilenen bölgede geçici barınma amacıyla çadır kent kuran Help Yetim, çadırlarda yaşayan ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılarken, bölgede baş gösteren salgın hastalıklara karşı oluşturulan mobil sağlık ekipleriyle bölgenin farklı noktalarında sağlık taraması yaptılar. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş yaptığı açıklamada, Pakistan'da yaşanan sel felaketi ardından acil yardım kampanyası başlattıklarını ve toplanan ilk yardımlar yerel kuruluşlar aracılığıyla bölgeye ulaştırdıklarını ifade etti.

BÖLGEDE İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLİYOR

Sel bölgesinde insani yardım ihtiyaçların devam ettiğine dikkat çeken Ataş, bölgede ihtiyaçları tespit etmek üzere ekip olarak sahaya indiklerini belirterek, "İlk yaptığımı tespitlerde barınma, gıda ve sağlık alanda yardıma ihtiyaç olduğunu belirledik. Yerel kuruluşlarında desteğiyle acil olarak geçici barınma amacıyla bir çadır kent kurduk. Bölgede evleri su altında kalan aileleri çadırlara yerleştirdik. Şuan onların gıdalarını dağıtıyoruz" dedi.

BÖLGEDE SALGIN RİSKİ VAR

Sel bölgesinde salgın riskinin had safhada olduğunu aktaran Ataş, "Sel ve kirlenmiş suların etkisiyle hastalık üreten sinekler bölgede çok arttı, bu yüzden neredeyse herkes bulaşıcı hastalıklara maruz kalıyor. Ayrıca, hijyenik olmayan uygulamalar ve kirlenmiş yiyecek ve su, tifo, sulu ishal ve hepatit gibi hastalıklara yol açıyor. Kamplarda yaşayanlar için hijyen uygulamalarının olmaması ve yakın temas nedeniyle uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma riski oldukça artıyor. Burada çok fazla hastalık, hatta hastalıklardan kaynaklı ölüm riski mevcut" diye konuştu.

"TİFO VE İSHAL VAKALARI ARTIYOR"

Aileleri ve özelikle çocukları bekleyen tehlike henüz çekilmeyen sel suları olduğunu ifade eden Ataş, "Bölgede kirli suların etkisiyle tifo ve ishal vakalarında ciddi artış olduğu şikayetleri üzere Karachi'deki özel hastanelerle yaptığımız protokol doğrultusunda kurduğumuz mobil sağlık ekipleriyle sağlık taraması başlattık. Binlerce kişi bu hizmetimizden yararlandı. Salgından etkilenen birçok insanın ön tedavileri yapıldı. Salgından korunmaları için doktor gözetiminde ilaçlar dağıtıldı. Ayrıca sivri sineklerden korunmaları için koruma kitleri dağıtıldı" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR SIKINTI YAŞIYOR"

Bölgede sel suların çekilmesi yaklaşık bir yıl sürmesi beklendiğini dikkat çeken Ataş, "Selin ardından özelikle ova olan bölgelere biriken su göletleri hem çiftçiler açısından hem de bölge halkının sağlığı açısından tehlike durumundadır. Tarım arazileri halen su altında, bazı bölgelerde insanların mezarlarını defnedecek doğru düzgün toprağı yok. Bölgede gıda temini ciddi ihtiyaç haline gelmeye başladı. Hem fiyatların yüksek olması ve gıdaya erişimin zor olması sebebiyle insanlar sıkıntı yaşıyor" dedi.