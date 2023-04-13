Avrupalı Türk Markalar Birliği, İngiltere'de iftar programı düzenledi

Avrupalı Türk Markalar Birliği'nin (ATMB) iftar programında konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk markalarının bütün dünyadaki varlığının Türkiye'nin marka değerine de katkı sunduğunu söyledi.

ATMB Başkanı Vehbi Sönmez'in ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen iftara Ertaş'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez ile çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Ertaş, markalaşmanın sadece ticari alanda değil birçok alanda önemli olduğuna işaret ederek ülkelerin ve diplomasilerin de bir marka değeri olduğunu söyledi.

Türkiye ve Türk markalarının son yıllarda marka değeri açısından önemli mesafeler kaydettiğini ifade eden Ertaş, "Burada herhangi bir markette satılan ürünümüz veya herhangi bir evde kullanılan bir beyaz eşya, esasen diplomasimize ve ülkemizin yumuşak gücüne ve ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyor." diye konuştu.

Ertaş, "Ülkemizin markalarının bütün dünyadaki varlığı ülkemizin marka değerine büyük katkı sağlıyor. Esasen birlikte büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sönmez de konuşmasında İngiltere'nin Türkiye açısından önemli bir ticari ortak olduğunu belirtti. İngiltere'yle ticarette Türkiye'nin fazla verdiğinin altını çizen Sönmez, Ticaret Başmüşavirliğinin tüm Türk yatırımcı ve iş insanlarına açık olduğunu söyledi.

ATMB Başkanı Keleş ise konuşmasında birlik ve Türk iş insanları olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Keleş, Türkiye-İngiltere arası ticaret hacminin artması, iki ülke iş insanları arası bağlantıların kurulması, Türk iş insanlarının İngiltere'deki sisteme entegrasyonunun çözümü için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.