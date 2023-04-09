Avrupalı Şirketler Çin Pazarında Yakalanan Güçlü İvmeye Dikkat Çekiyor

2023, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yılı.

İki taraf arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği son yıllarda dirençli ve dinamik şekilde seyretti.

Çin ve AB arasındaki mal ticareti geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 5,6 artışla 821 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Pek çok Avrupalı kuruluş, Çin pazarında yakalanan güçlü ivme ve ikili ticari ilişkiler konusunda iyimser görüşe sahip.

SES 1 (İspanyolca): MARTA MARTI, İspanya, Indiba'da Küresel Marka Yöneticisi:

"Asya ülkeleri arasında işlerin bizim için en iyi gittiği yer, Çin. Orada kısmen daha çok satış yapıyoruz çünkü Çin pazarı her şeyden önce Avrupa ürünlerinin değerini gerçekten biliyor."

SES 2 (İngilizce): JAN LARSSON, Business Sweden CEO'su:

"İsveç'ten Çin'e yapılan yatırımlar büyük ölçüde inovasyona odaklanıyor. Çin'i artık İsveçli şirketlerin dahil olmak istediği, başlı başına çok önemli bir pazar, gelişmekte olan bir ülke ve büyüyen bir ekonomi olarak görüyoruz. İsveçli şirketler sadece üretmek ve ürünlerini satmak için değil, aynı zamanda daha iyi ürünler ortaya çıkarmak için Çinli şirketler ve Çinli Ar-Ge çalışanları ile ekip oluşturup birlikte çalışmak için de burada olmak istiyorlar. "

SES 3 (İngilizce): BENOIT BAZIN, Saint-Gobain Grup CEO'su:

"Çin bizim için hızla büyüyen bir pazar ve ekonomi. Ülkede çok fazla enerji, çok fazla yetenek var. Bu bana gelecek için çok güven veriyor. Bu yüzden Çin ekonomisine, sadece 2023 için değil, gelecek on yıl için de güvenim tam."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)