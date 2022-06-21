Avrupalı öğrenciler Nevşehir'i gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupalı öğrenciler Nevşehir'i gezdi

AA - Behçet Alkan - Güncel
Avrupalı öğrenciler Nevşehir'i gezdi

Nevşehir Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nun Erasmus+ Avrupa Birliği projeleri kapsamında Kuzey Makedonya ve Romanya'dan kente gelen yabancı öğrenciler Nevşehir Belediyesi'nde konuk edildi.

Nevşehir Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nun Erasmus+ Avrupa Birliği projeleri kapsamında Kuzey Makedonya ve Romanya'dan kente gelen yabancı öğrenciler Nevşehir Belediyesi'nde konuk edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen ve öğrencilerin iş birliğini sağlamak, yabancı dillerini geliştirmek, farklı ülke ve kültürleri tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupalı eğitimci ve öğrenciler Nevşehir'e geldi.

Kuzey Makedonya ve Romanya'dan gelen konuklar bölgenin bazı tarihi ve turistik merkezlerini gezdikten sonra belediyeyi ziyaret etti.

30 kişilik heyeti ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, kent ve bölge turizmi ile ilgili bilgi verdi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title