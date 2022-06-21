Avrupalı öğrenciler Nevşehir'i gezdi

Nevşehir Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nun Erasmus+ Avrupa Birliği projeleri kapsamında Kuzey Makedonya ve Romanya'dan kente gelen yabancı öğrenciler Nevşehir Belediyesi'nde konuk edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen ve öğrencilerin iş birliğini sağlamak, yabancı dillerini geliştirmek, farklı ülke ve kültürleri tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupalı eğitimci ve öğrenciler Nevşehir'e geldi.

Kuzey Makedonya ve Romanya'dan gelen konuklar bölgenin bazı tarihi ve turistik merkezlerini gezdikten sonra belediyeyi ziyaret etti.

30 kişilik heyeti ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, kent ve bölge turizmi ile ilgili bilgi verdi.