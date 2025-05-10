Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Avrupalı Liderlerden Kiev'e Barış Çağrısı

Avrupalı Liderlerden Kiev'e Barış Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri, Rusya'ya 30 gün süreyle ön koşulsuz ateşkes çağrısı yapmak üzere Kiev'i ziyaret etti. Liderler, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması için birlikte hareket etme kararı aldı.

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Rusya'ya, Ukrayna'da ateşkes ve müzakere masası çağrısı yapmak için Kiev'i ziyaret ediyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Kiev'e ulaştı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Kiev'i birlikte ziyaret eden liderlerin ortak açıklamasına yer verildi.

Ukrayna ile tam dayanışmalarını ifade eden Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu kapsamda ABD ile birlikte Rusya'ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için "ön koşulsuz 30 gün ateşkes" çağrısı yaptıklarını belirtti.

Avrupalı liderler, Rusya ateşkese razı olana kadar Ukrayna'ya desteği artırmaya devam edeceklerini de bildirdi.

Macron, Kiev'e vardıktan sonra paylaştığı X mesajlarında, Ukraynalıların sadece kendi ülkeleri için değil Avrupalılar için de savaştıklarını vurgulayarak Rusya'ya ortak cevap vermeleri gerektiğini kaydetti.

Emmanuel Macron, adil ve kalıcı barışın tam ve koşulsuz ateşkesle başlaması ve barış anlaşmasının Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Feyzullah Yarımbaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.