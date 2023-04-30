Avrupalı İş İnsanları, Çin ile İşbirliği Yaparak Potansiyellerden Yararlanmak İstiyor

Çin pazarında işbirliği arayışında olan bazı Avrupalı iş insanları, Çin'in ekonomik toparlanmasının büyüme için büyük beklentiler getireceğini belirtiyor.

Çin, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüme oranı yakalayarak birçok finans kurumunun önceki tahminlerini geride bıraktı.

SES 1 (İngilizce): TOMASZ SZYPULA, PTAK Varşova Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı:

"Çin pazarı, Çin ekonomisi hızla büyüyor. Aynısı bizim ülkemiz için de geçerli. Bu yüzden bence pandemi döneminden sonra ilişkilerimizi yenilemek, yeniden birlikte çalışmaya başlamak, Çin ve Polonya ekonomisini harika hale getirmek için bu, en iyi zaman.

Her iki tarafta da, yalnızca daha güçlü ilişkiler kurup geliştirme değil, aynı zamanda birlikte iş yapma potansiyeli olduğunu da görüyorum."

SES 2 (Macarca): ERNO PETO, Macaristan-Çin Ekonomi Odası Başkanı:

"Çin'in dışa açılımı sadece Çinliler için değil, dünya ve küresel ekonomi için de birçok yönden çok önemli. Aynı zamanda Avrupa-Çin ilişkileriyle ilgilenenler, Çin'in GSYİH'sının 2023'te yüzde 4,5'ten bir puan yüksek olması halinde, Avrupa Birliği ekonomisindeki GSYİH büyümesinin yüzde 0,5'ini oluşturacağını açıkça belirttiler."

SES 3 (İngilizce): SILVA STIPIC KOBALI, Hırvatistan Ekonomi Odası'nın İş Uluslararasılaştırma Merkezi Müdürü:

"Pandemi sonrasında, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da yoğunlaşmasından son derece memnunuz. Her iki ülkeden de firmaların işbirliği yapması için bazı yeni yollar ve fırsatlar arayacağız ve Ekonomi Odası da ek bilgi sağlamak ve iş insanları arasında temas kurulmasına yardım etmek için destek veriyor."

SES 4 (İngilizce): BENOIT BAZIN, Fransa'nın Saint-Gobain Grubu CEO'su:

"Çin, bizim için hızla büyüyen bir pazar ve ekonomi. Yani çok fazla enerji, çok fazla yetenek var. Bu, bana gelecek için çok güven veriyor. Dolayısıyla içimde, Çin ekonomisinin sadece 2023 için değil gelecek on yılda da büyümeye devam edeceğine yönelik his var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)