Avrupalı Gazeteciler İzmir'de Buluşuyor - Haberler

İzmir 13-14 Haziran'da Avrupa'nın 45 ülkesinden gelecek 110 gazeteciyi ağırlayacak. Avrupa kıtasının en büyük basın meslek örgütü olarak anılan Avrupa Gazeteciler Federasyonu, genel kurulunu İzmir'de yapacak. Genel kurula paralel olarak ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'den 50 basın meslek örgütünün temsilcilerinin ve Avrupalı gazetecilerin de katılımıyla Uluslararası Yerel Medya Zirvesi düzenlenecek.

İzmir basın ve ifade özgürlüğü alanında önem taşıyan iki etkinliğe ev sahipliği yapacak. Avrupa kıtasının en büyük basın meslek örgütü olarak anılan Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) genel kurulunu 13-14 Haziran'da İzmir'de toplayacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki genel kurul için kente Avrupa'nın 45 ülkesinden 110 gazeteci gelecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in teşvikiyle genel kurula ev sahipliği yapmak için aday gösterilen İzmir; Paris, Viyana, Atina gibi aday şehirlerin arasından seçilmişti.

ULUSLARARASI YEREL MEDYA ZİRVESİ DE HAVAGAZI FABRİKASI'NDA

EFJ genel kuruluna paralel olarak yine Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Uluslararası Yerel Medya Zirvesi düzenlenecek. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından hayata geçirilen zirveye, Türkiye'den 50 basın meslek örgütü temsilcisi katılacak. Zirve yerel medyanın güçlenmesine aracılık etmeyi amaçlıyor.

ULUSLARARASI BASIN MERKEZİ DE AÇILACAK

İki günlük basın etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İGC iş birliğiyle kurulan Uluslararası Basın Merkezi'nin de açılışı yapılacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki basın merkezi, İzmir'de medyanın gelişmesini için çalışmalar yürütecek ve gazeteciliğe gönül vermiş gençleri dünyadaki meslektaşlarıyla buluşturacak projelere imza atacak.

İki günlük program şöyle:

13 Haziran Pazartesi, EFJ Genel Kurulu

9.00 Açılış Konuşmaları:

Mogens Blicher Bjerregard, Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı

Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Türkiye'de gazeteciliğin durumu ve basın özgürlüğü mücadelesi

İpek Yezdani, TGS Yöneticisi

10.00 Kahve Molası

10.15 Panel: Yerel medya nasıl güçlendirilir?

Mogens Blicher Bjerregård, Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı

Renate Schröder, Avrupa Gazeteciler Federasyonu Direktörü

Yusuf Kanlı, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı

(Moderatör: Orhan Şener, TGS Akademi Direktörü)

11.00 Açık tartışma: Yerel gazetecilik için finansal modeller

12.00 Öğle Yemeği

13 Haziran Pazartesi, Yerel Medya Zirvesi (İGC Akademi Salonu)

13.00 Atölye: Yerel medya nasıl sürdürülebilir işletmeler kurabilir?

Kolaylaştırıcı: Renate Schröder, Avrupa Gazeteciler Federasyonu Direktörü

14.00 Basın Çalıştayı: Meslek örgütü temsilcileri sorunları tartışıyor

(Kapalı oturum)

18.00 Uluslararası Medya Merkezi açılış töreni / 18.30 Resepsiyon

Dilek Gappi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

14 Haziran Salı, Yerel Medya Zirvesi (İGC Akademi Salonu)

09.30 Sunum: Türkiye Yerel Medyasının Demografik Profili

Yunus Erduran & Dilek İçten, MEDAR

10.30 Atölye: Harekete geçmek için pozitif bir plan

Jacqui Park & Renan Akyavaş, IPI

12.30 Öğle Yemeği

13.30–16.00 İzmir Basını Konuşuyor: Sürdürülebilir gazetecilik ve yeni gelir modelleri

Dilek Gappi, İGC & Dr. Anıl Aba, NewsLabTurkey ve Yaşar Üniversitesi & İzmir Yerel Medya Temsilcileri & Gökhan Çakır, Dijital Pazarlama Uzmanı

ANKA / Güncel