Avrupalı Diplomatlardan İsrail'e Kızılhaç Kararına Tepki

Tel Aviv'deki Avrupalı diplomatlar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklama kararına ilişkin derin endişelerini dile getirdi.

Yetkililer, kararın "büyük bir hata" olduğunu ve uluslararası insani hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir Avrupalı büyükelçinin Kızılhaç'ın, Cenevre Sözleşmeleri uyarınca çatışma durumlarında tutukluların koşullarını izlemekle yasal olarak yetkilendirilmiş tek kuruluş olduğunu belirterek, "Kızılhaç, tutukluların durumunu izleme konusunda uzmanlaşmış tarafsız bir kuruluştur ve bu alanda geniş bir deneyime sahiptir. İsrail, Kızılhaç'ın Gazze'deki tutukluları iki yıldır ziyaret etmesine izin vermiyor. Katz'ın kararında neyin değiştiğini bilmiyoruz ancak mevcut politikanın bir devamı gibi görünüyor ve bu son derece endişe verici." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2002'den bu yana Guantanamo Körfezi'nde bile benzer ziyaretlere izin verdiğine işaret eden büyükelçi, çatışmalardaki tüm tarafların Kızılhaç'ın görevini yerine getirmesine izin verdiğini vurguladı.

Avrupalı diplomat, İsrail'in uluslararası baskılara aldırış etmemesinin Batı başkentlerinde ciddi endişelere yol açtığını ve bunun yeni diplomatik adımlara neden olabileceğini belirtti.

Haberde, İsrail'deki Avrupalı diğer diplomat ve büyükelçilerin de benzer görüşleri dile getirdiği ve "İsrail'in bu kararının Tel Aviv'i daha fazla uluslararası izolasyona sürükleyebileceği" yönünde uyarılarda bulundukları kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi daha önce Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri ziyaret izni verilmediğini gerekçe göstererek Kızılhaç'a izin vermediği hatırlatılan haberde, bu gerekçenin esirlerin serbest bırakılmasının ardından geçerliliğini yitirdiği ifade edildi.

Katz, dün İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli mahkuma yönelik ziyaretlerin yasaklandığını açıklamıştı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, 8 Ekim 2023'te başladığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 68 bin 643 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 655 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, bölgenin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.