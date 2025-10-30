Haberler

Avrupalı Diplomatlardan İsrail'e Kızılhaç Kararına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tel Aviv'deki Avrupalı diplomatlar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Kızılhaç'ın Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklama kararını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiler. Bu kararın ülkenin uluslararası alandaki izolasyonunu artırabileceği uyarısı yapıldı.

Tel Aviv'deki Avrupalı diplomatlar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklama kararına ilişkin derin endişelerini dile getirdi.

Yetkililer, kararın "büyük bir hata" olduğunu ve uluslararası insani hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir Avrupalı büyükelçinin Kızılhaç'ın, Cenevre Sözleşmeleri uyarınca çatışma durumlarında tutukluların koşullarını izlemekle yasal olarak yetkilendirilmiş tek kuruluş olduğunu belirterek, "Kızılhaç, tutukluların durumunu izleme konusunda uzmanlaşmış tarafsız bir kuruluştur ve bu alanda geniş bir deneyime sahiptir. İsrail, Kızılhaç'ın Gazze'deki tutukluları iki yıldır ziyaret etmesine izin vermiyor. Katz'ın kararında neyin değiştiğini bilmiyoruz ancak mevcut politikanın bir devamı gibi görünüyor ve bu son derece endişe verici." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2002'den bu yana Guantanamo Körfezi'nde bile benzer ziyaretlere izin verdiğine işaret eden büyükelçi, çatışmalardaki tüm tarafların Kızılhaç'ın görevini yerine getirmesine izin verdiğini vurguladı.

Avrupalı diplomat, İsrail'in uluslararası baskılara aldırış etmemesinin Batı başkentlerinde ciddi endişelere yol açtığını ve bunun yeni diplomatik adımlara neden olabileceğini belirtti.

Haberde, İsrail'deki Avrupalı diğer diplomat ve büyükelçilerin de benzer görüşleri dile getirdiği ve "İsrail'in bu kararının Tel Aviv'i daha fazla uluslararası izolasyona sürükleyebileceği" yönünde uyarılarda bulundukları kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi daha önce Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri ziyaret izni verilmediğini gerekçe göstererek Kızılhaç'a izin vermediği hatırlatılan haberde, bu gerekçenin esirlerin serbest bırakılmasının ardından geçerliliğini yitirdiği ifade edildi.

Katz, dün İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli mahkuma yönelik ziyaretlerin yasaklandığını açıklamıştı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, 8 Ekim 2023'te başladığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 68 bin 643 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 655 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, bölgenin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Güncel
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Komşunun uykularını kaçıran imza: Erdoğan altın anlaşmalar yapıyor
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.