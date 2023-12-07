Avrupa Yetim Eli Derneği mensupları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede 300 çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Dernek, İskenderun'da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma yürüttü. İskenderun Temsilcisi Necip Öner, konteyner kentteki çocuklara kıyafet ve ayakkabı yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Avrupa Yetim Eli Derneği İskenderun'da Depremzedelere Yardım Etti

Avrupa Yetim Eli Derneği mensupları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede 300 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin İskenderun Temsilcisi Necip Öner, konteyner kentteki 300 çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Çocukların beğendikleri giysi ve ayakkabıları bir mağazadan aldıklarını ifade eden Öner, yardım çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.