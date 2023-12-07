Üye Girişi
Haberler

Avrupa Yetim Eli Derneği İskenderun'da Depremzedelere Yardım Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Avrupa Yetim Eli Derneği mensupları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede 300 çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Dernek, İskenderun'da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma yürüttü. İskenderun Temsilcisi Necip Öner, konteyner kentteki çocuklara kıyafet ve ayakkabı yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Avrupa Yetim Eli Derneği mensupları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede 300 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin İskenderun Temsilcisi Necip Öner, konteyner kentteki 300 çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Çocukların beğendikleri giysi ve ayakkabıları bir mağazadan aldıklarını ifade eden Öner, yardım çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Deprem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title