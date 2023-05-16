Avrupa Yatırım Bankası 2022'de Afrika'da 4 Milyar Doların Üzerinde Yatırım Yaptı

NAİROBİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 2022'de Afrika genelinde kamu ve özel sektör yatırımları için 4,56 milyar ABD dolarından fazla kaynak ayırdığını duyurdu.

NAİROBİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 2022'de Afrika genelinde kamu ve özel sektör yatırımları için 4,56 milyar ABD dolarından fazla kaynak ayırdığını duyurdu.

Banka tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de Pazartesi günü yapılan açıklamada, Sahra Altı Afrika'daki fonun, geçen yıl yeni iklim eylemi, temiz ulaşım, yenilenebilir enerji ve hedeflenen işletme alanlarında finansman sağladığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin üye devletlerinin sahip olduğu uzun vadeli finansman kurumu olan AYB, geçen yıl Sahra Altı Afrika'ya sağladığı fonun yüzde 19'unun iklim eylemi ve çevresel sürdürülebilirliğe gittiğini belirtti.

Açıklamada, "Örneğin, Madagaskar'da WeLight projesi, Madagaskar kırsalındaki 120'den fazla köyde 45.000'den fazla haneyi donatan mini güneş enerjisi şebekelerinin kurulumunu destekleyecek" denildi.