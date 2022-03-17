Avrupa'ya engelsiz mantı... Kayseri'de özel öğrenciler Fransa'daki anaokulu öğrencilerine online Kayseri mantısı yapmayı öğretti

KAYSERİ Kayseri'de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki öğrenciler, Fransa'daki anaokulu öğrencilerine ve velilerine çevrimiçi ortamda meşhur Kayseri mantısı yapmayı öğretti.

Melikgazi İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Atölyesi, e-Twinnig projeleri kapsamında yürütülen 'Bir Dünya Mutaf' Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Fransa'daki bir okulda eğitim gören anaokulu öğrencilerine çevrimiçi olarak meşhur Kayseri mantısının yapımın öğreten özel öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Öğretmeni Hüseyin Bozlak, proje hakkında bilgiler vererek, "Bir Dünya Mutfak isimli projemizin Fransa'da ki kurucu ortağıyla beraber Kayseri mantısı yapma uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Paris'te ki okulumuzda da yine öğrencilerimiz ve veliler şu anda bizimle eş zamanlı olarak Kayseri mantısını orta uygulamalı olarak yapıyorlar. Bu projeyle öğrencilerimizin özgüvenleri artıyor. Kendilerine olan özgüvenleri arttıkça başarı oranları eş değerde olarak gelişiyor. Öğrencilerimiz Türkiye'de birçok farklı okulda öğrenci arkadaşlarıyla tanışmışlardı. Bu projemizle yurt dışına da açılarak, Fransa'da bulunan öğrenciler ve velilerle tanışma imkanı buldular. Aramızda hediyeleşmeler gerçekleşti. Çok güzel ve verimli bir şekilde çocuklarımızın sosyal gelişimine de katkı sağlayacak projelerimize bu şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozlak, "Projemizin devamında öğrencilerimizin, özellikle proje kurucusu ortağı olduğumuz okulda ki öğrencilerimizin de farklı ülkenin yiyeceklerini yapacaklar. Oralardan da bizler uygulamalarımızı burada ki atölyemizde uygulamış olacağız. Bir de yine Fransa'da ki kurucu ortağımızın, 'farklı bölge farklı il, yemeğimi bil' isimli proje ile de ikinci bir ortaklığımız olacak. Orada da yine özel eğitim öğrencilerimizle uygulamalarımız devam ediyor. Her ülkenin yörenin farklı ve meşhur yemeklerini eş zamanlı çevrimiçi ortamda uygulayarak, yapmaya devam ediyoruz" dedi.