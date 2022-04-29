Avrupa ve Orta Asya'dan 25 kadın girişimci İstanbul'da yatırımcılarla buluştu

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, büyüme yolunda kadın girişimcilerin önündeki en önemli engeller arasında finansal kaynaklara erişim yer aldığını belirterek, "Bu engelin aşılması için yatırımcılara ulaşmak ve ihtiyaç ve beklentilerini onlara doğru bir şekilde anlatabilmek büyük önem taşıyor. Çalışmamızda 9 farklı ülkeden kadın girişimcilere bu konuda önemli pratik bilgiler verdik. Sonra da onların potansiyel yatırımcılara sunum yapmalarını sağladık." dedi.

KAGİDER ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğinde Mary Kay finansal desteğiyle 9 ülkeden 25 kadın girişimcinin iş fikirlerini yatırımcılara sunacağı "Yatırımcıya Sunum Finali" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan KAGİDER Başkanı Erdem, büyüme yolunda kadın girişimcilerin önündeki en önemli engeller arasında finansal kaynaklara erişimin yer aldığını belirterek, "Bu engelin aşılması için yatırımcılara ulaşmak ve ihtiyaç ve beklentilerini onlara doğru bir şekilde anlatabilmek büyük önem taşıyor. Çalışmamızda 9 farklı ülkeden kadın girişimcilere bu konuda önemli pratik bilgiler verdik. Sonra da onların potansiyel yatırımcılara sunum yapmalarını sağladık. Güzel sonuçları olacağına inandığımız bu projede birlikte çalıştığımız UN Women ve Mary Kay'e katkıları için teşekkür ederim." diye konuştu.

"Kadın girişimcilerin şirketleri 2 kat daha fazla getiri sağlıyor"

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir ise kadın girişimcilere fırsatlara eşit erişim olanağı sağlanmadığında, büyük bir yatırım imkanının kaçırıldığını aktararak, "Kadın girişimcilerin şirketlerine yapılan her bir dolarlık yatırım, erkek girişimcilerin şirketlerine göre 2 kat daha fazla getiri sağlıyor.

Kadın girişimcilere yapılan yatırım, değişime yapılan yatırımdır. Çünkü kadın girişimciler inovasyon, rekabet gücü, yeni değerler ve refah getiriyorlar. Hatırlatmakta fayda var; kadın girişimcilerin şirketlerine yatırım yapmak hem doğru hem de akıllıca bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Mary Kay Operasyon Direktörü ve Women's Entrepreneurship Accelerator inisiyatifi kurucu ortağı Deborah Gibbins de Dünya Bankası'na göre, 2,4 milyar çalışma yaşındaki kadının hala erkeklerle aynı ekonomik haklardan yararlanamadığını aktararak, şunları kaydetti:

"IFC, dünya çapında kadınlara ait küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 70'inden fazlasının finansal hizmetlere yetersiz erişimi olduğunu veya hiç erişime sahip olmadığını tahmin ediyor. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda sermayeye erişim, kadın girişimcilerin karşılaştığı en kritik boşluklardan biri. Toplumsal cinsiyet uçurumunu kapatmak için hep birlikte çalışmalıyız. İşte bu nedenlerle, kadın girişimcileri yatırımcılarla buluşturan 'Yatırımcı Sunum Finali' çok kıymetli."

9 ülkeden 25 kadın girişimci katıldı

KAGİDER ve UN Women, Mary Kay'in finansal desteğiyle kadın girişimcilerin işlerini büyütmede karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri olan sermayeye erişim engelini aşmalarına destek olmak üzere güçlerini birleştirdi.

Avrupa ve Orta Asya'daki 9 ülkeden 25 kadın girişimci, girişimlerini yatırımcılara tanıtmak ve taleplerini iletmek için ihtiyaçları olan bilgi desteğini almak üzere, İstanbul'da 4 atölyeden oluşan yoğun bir eğitim programına katıldı. Atölyeler, kadın girişimcilere etkili bir yatırımcı sunumu yapma, iş modeli bileşenlerini tanımlama, verimli sunum teknikleri oluşturma ve potansiyel yatırımcı sorularını yanıtlama konularında gerçekleştirildi. Program kapsamında kadın girişimciler, mentörler ile birebir çalışma fırsatı buldu.

Eğitim kampı boyunca farklı eğitimleri tamamlayan kadın girişimciler, son olarak düzenlenen "Yatırımcı Sunum Finali"nde yatırımcılarla buluşarak erken aşama, en az çalışan prototipe sahip ve/veya detaylı iş planları olan girişimlerini yatırımcılara sundu.

Türkiye, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Sırbistan'dan 25 kadın girişimci, yatırımcılar ve iş insanları ile bir araya gelerek girişimlerini ve fikirlerini tanıtma fırsatı buldu.