Avrupa Uzay Ajansı'nın Vega-C Roketi Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

PARİS, 14 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, ajansın Vega-C roketinin açılış uçuşunu başarıyla tamamladığı belirtildi. Fırlatma, yerel saatle 15.13'te Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan yapıldı. Ajanstan yapılan basın açıklamasında, görevin "kalkıştan son yükün serbest bırakılmasına ve AVUM+ üst kademe motorunun son yanmasına kadar yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdüğü" belirtildi. Ajans, Vega-C roketinin Vega roketine göre daha ileri bir model olduğunu ve Vega-C'nin Vega'nın P80'ine dayanan yeni ve güçlü bir ilk aşama P120C'e sahip olduğunu sözlerine ekledi. Ajansa göre, Vega-C'nin Attitude Vernier Üst Modülü (AVUM+), "görev gereksinimlerine bağlı olarak birden fazla yörüngeye faydalı yükleri teslim etmek ve uzayda daha uzun operasyonel süreye sahip olmayı mümkün kılarak genişletilmiş görevler sağlamak için sıvı yakıt kapasitesini artırdı." Ajans, Vega-C'nin "daha büyük uyduları, iki ana yükü yörüngeye yerleştirebildiğini veya ortak kullanım misyonları için çeşitli düzenlemeleri barındırabildiğini" söyledi. Açıklamada ESA Uzay Taşımacılığı Direktörü Daniel Neuenschwander de "Bugün, Vega-C ile başlayan ve Ariane 6 ile tamamlanacak olan Avrupa fırlatma çözümlerinde yeni bir çağı açıyoruz" dedi. Ajansa göre, yeni bir roket çeşidi olan Vega-E 2026'dan itibaren etkin olacak.

Xinhua / Güncel