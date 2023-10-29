Avrupa ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına tebrik mesajları

Fransa, Polonya, İsveç, Yunanistan ve Estonya'dan üst düzey kurum ve yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Fransa, Polonya, İsveç, Yunanistan ve Estonya'dan üst düzey kurum ve yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Türk milletinin ulusal bayramını kutlarız." ifadesine yer verdi.

Mesajda, yaklaşık 100 yıl önce Fransız diplomat Henry Franklin-Bouillon'un Ankara Antlaşması'nı imzaladığı, böylelikle Fransa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği TBMM hükümetini tanıyan ilk ülkelerden biri olduğu belirtildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından da Türkçe ve İngilizce mesaj yayımlandı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun Türkiye, en iyi dileklerimizle! Cumhuriyet'inizin 100. yılı kutlu olsun!" denildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da "Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerimi sunuyorum. İkili ilişkilerimizi daha da ilerletmek ve güçlendirmek ve NATO'da ortak müttefik olmak için sabırsızlanıyoruz." mesajını paylaştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, "Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk halkına ve hükümetine tebriklerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iyi dileklerini iletti ve "Estonya devleti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü ve Türkleri kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de sosyal medyadan yayımladığı mesajında, dünyanın her yerindeki Türklerin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Lahbib, "Belçika ve Türkiye'yi birbirine bağlayan diplomatik, kültürel ve insani bağlar tarihi ve sarsılmazdır. 100. yıl kutlamaları Belçika'daki ve diğer ülkelerdeki tüm Türklere kutlu olsun." ifadesini kullandı.