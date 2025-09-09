Avrupa Ülkelerinden İsrail'in Katar'daki Saldırısına Sert Tepki

Avrupa ülkeleri, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınayarak tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gerekçesi ne olursa olsun İsrail'in Katar'a bugünkü saldırıları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Macron, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ülkesiyle dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, "Bölgede savaş herhangi bir şekilde yayılmamalı." görüşünü paylaştı.

İrlanda: "Bu saldırı, kırılgan bir bölgenin daha da istikrarsızlaşması riski taşıyor"

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısından "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Bu saldırının, kırılgan bir bölgenin daha da istikrarsızlaşması riski taşıdığını ve Gazze'de ateşkesi güvence altına almayı daha da zorlaştırdığını vurgulayan Martin, şu ifadelere yer verdi:

"Bu, etkisi olan herkesin tırmanışı önlemek ve derhal ateşkes ile kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için elindeki tüm imkanları en üst düzeyde kullanması gereken bir zamandır. Bu, bugün gördüğümüz gibi kaba askeri güç kullanımını değil, dikkatli ve ayrıntılı diplomasiyi gerektirecektir. Böylesi bir eylem, bizi sadece ateşkesten ve kalıcı barıştan daha da uzaklaştırır."

Norveç : "Bu, uluslararası hukukun çok ciddi bir ihlalidir"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, "Bu, uluslararası hukukun çok ciddi bir ihlalidir." dedi.

Norveç'te yayın yapan NRK televizyonuna konuşan Eide, İsrail'in Gazze'de barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya çalışan bir ülkede saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.