Avrupa Ülkelerinden İsrail'e Gazze İçin Acil Politika Değişikliği Çağrısı

Avrupa Ülkelerinden İsrail'e Gazze İçin Acil Politika Değişikliği Çağrısı
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Norveç, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Slovenya ve İspanya, Gazze'deki insani krize ilişkin endişelerini dile getirerek İsrail hükümetine mevcut politikasını derhal değiştirmesi ve insani yardımlara izin vermesi çağrısında bulundu.

OSLO, 17 Mayıs (Xinhua) -- Norveç, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Slovenya ve İspanya'dan oluşan 7 Avrupa ülkesi, Gazze'de devam eden insani krize yönelik endişelerini dile getirerek İsrail'e politikasında derhal değişiklik yapması çağrısında bulundu.

Cuma günü yayımlanan ortak bildiride, "Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen ve insan eliyle yaratılan felaket karşısında sessiz kalmayacağız" denildi. 50.000'i aşkın kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, acil müdahale edilmezse önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok daha fazla insanın açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Bildiride İsrail hükümetine "mevcut politikasını derhal tersine çevirmesi", askeri operasyonları durdurması ve Gazze'ye insani yardımın güvenli, hızlı ve engelsiz ulaştırılması için ablukayı tamamen kaldırması çağrısı yapıldı.

Bildiride Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi BM'ye bağlı ve diğer insani kuruluşların desteklenmesi ve erişimlerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

7 ülke, iki devletli çözüm ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına bağlılıklarını yineleyerek, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm için BM çerçevesinde ve bölgesel ortaklarla işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Ortak bildiride Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi ve İsrail'in artan askeri operasyonlarına dikkat çekilerek şiddetin tırmanması kınandı.

Filistinlilerin "herhangi bir yolla" zorla yerlerinden edilmesinin ya da sınır dışı edilmesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceği uyarısının da yer aldığı bildiride, demografik değişim girişimleri kesin bir dille reddedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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