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Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardımlar sürüyor

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Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardımlar sürüyor

Avrupa ülkelerinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik yardımların toplanması ve deprem bölgelerine gönderilmesi işlemleri devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik yardımların toplanması ve deprem bölgelerine gönderilmesi işlemleri devam ediyor.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İtalya'da Milano, Roma, Venedik ve Brindisi kentlerindeki merkezlerde toplanan yardım miktarı 100 tonu geçti. Yardımlar peyderpey Türk Hava Yolları (THY) uçakları, gemiler ve tırlar vasıtasıyla deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Türkiye'ye gönderildi.

Bu arada, Akdeniz ülkesi Malta'da da halihazırda yaklaşık 32 tonluk yardım malzemesinin yarın Mersin Limanı'na gidecek gemiyle yola çıkarılacağı ayrıca 60 tonluk yardım malzemesinin de bir sonraki seferde sevk edilmek üzere limanda beklediği öğrenildi.

Malta'da toplanan yardımların da bir kısmı THY'nin günlük seferleriyle Türkiye'ye gönderilmeye devam ediyor.

Vatikan'ın da deprem bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırılması için Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine 5 ton dayanıklı gıda ve hijyen malzemesi teslim ettiği öğrenildi. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Vatikan'a desteği dolayısıyla teşekkür edildi.

Diğer yandan, İsviçre'nin batısında yaşayan Türk toplumunun Türkiye'deki depremzedeler için topladığı 27,5 tonluk yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Yardımların, THY'ye ait kargo uçağına yüklenişi sırasında Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve diğer yetkililer de hazır bulundu. THY, depremzedeler için toplanan yardımları ücretsiz taşıdı.

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Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları Kahramanmaraş Vatikan Türkiye Güncel Haberler

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