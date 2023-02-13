AVRUPA ÜLKELERİNDEN 528 YARDIM ARACI, EDİRNE'DEN ÜLKEYE GELDİ

AVRUPA ülkelerinden kara yoluyla gönderilen yardım malzemeleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor. Gümrük yetkilileri, başta Almanya olmak üzere Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek gibi birçok ülkeden bugüne kadar 286'sı TIR olmak üzere 528 araçla kıyafet ve gıdaların gönderildiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardımların yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden de yardımlar geliyor. Avrupa'dan gelen yardımların kara yolundan yurda giriş noktasını ise Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapıları oluşturuyor. Türklerin yoğunlukta yaşadığı Almanya başta olmak üzere Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek ve birçok Avrupa ülkesinden yola çıkan TIR'lar, giysiden yiyeceğe birçok yardım malzemesini Türkiye'ye getiriyor. Gümrük yetkilileri, bugüne kadar Edirne'deki sınır kapılarından 286'sı TIR olmak üzere toplam 528 yardım aracının ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

YARDIMLAR TMO DEPOLARINDA TOPLANIYOR

Türkiye'ye kara yoluyla gelen yardım araçlarının ilk durağı ise kentte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kullanıma açtığı depolar oluyor. Depolara getirilen eşyalar, burada çeşidine göre ayrılıp tekrar paketleniyor. Depolarda, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok gönüllü çalışıyor. Paketlenen yardımlar, ihtiyaç olan bölgeye gönderilmek üzere yola çıkarılıyor.

'VATANIMIZA YARDIMCI OLMAK İSTEDİK'

Almanya'nın Stuttgart şehrinden yardım malzemesi getiren TIR şoförü Mehmet Acartürk, "Çoğunlukla çocuk malzemeleri var. Oradaki vatandaşlarımız sağ olsunlar bir araya gelerek birçok eşya paketlediler. Yolda gelen araçlar da var, gelirken gördük. Vatanımıza yardımcı olmak istedik. Biz Alman bir firmada çalışıyoruz. Patronumuzdan bir araç istedik. O da sağ olsun verdi. Masrafları da kendisi çekiyor. Bizim gibi birçok arkadaşlarımız var böyle yardımcı olan" dedi.

'UFAK DA OLSA YARDIMIMIZ OLSUN, DİYE YOLLARA DÜŞTÜK'

Almanya'nın Münih şehrinden gelen Alkin Aksu da "Ufak da olsa bir yardımımız olsun, diye düştük yollara. Çok şükür sağ salim geldik. Gönüllü olarak geliyorum. Onların yaşadığı acıları biz de yaşıyoruz. Aklımız sürekli onlarda, onun da psikolojik bir zorluğu var. Biz de elimizden geldiğince bir gram da olsa yardımımız dokunur düşüncesiyle çıktık yollara" diye konuştu.

Yollarda birçok yardım aracı gördüğünü söyleyen Aksu, "Ben şahsen yolda en az 20-25 araç gördüm buraya gelirken. Yoğun bir şekilde yardım var. TIR'ı orada yarım saatte yüklediler. O kadar büyük bir kalabalık vardı. Türk milleti olarak seferber oldular orada. Oradakiler de psikolojik açıdan aynı acıları hissediyorlar" dedi.