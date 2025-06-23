Avrupa ülkeleri ve BM, Şam'daki kilise saldırısını kınadı

Avrupa ülkeleri ve BM, Suriye'nin başkenti Şam'daki kiliseye düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Yakınlarını kaybeden ailelere ve yaralılara dayanışma mesajını ileten Macron, "Fransa, Suriye halkının terörle mücadelesini ve barışın geri dönmesini destekliyor." ifadesini kullandı.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde 22 kişinin ölümüne ve 60'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının şiddetle kınandığı bildirildi.

İspanya hükümeti adına yapılan açıklamada, mağdur ailelere başsağlığı ve dayanışma mesajı gönderilerek "İspanya, şiddete yer olmayan barışçıl ve kapsayıcı bir Suriye'ye bağlılığını yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenler, aileleri ve Suriye halkıyla birlikte." ifadesine yer verildi.

AB

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, Şam'daki terör saldırısı kınanarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, saldırının, terör tehdidine karşı çabaların yoğunlaştırılması ile DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin kalıcı yenilgiye uğratılması ihtiyacını "ciddi şekilde hatırlattığı" ifade edilerek AB'nin, yeni yönetimin Suriyelilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalarını desteklediği vurgulandı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı açıklamada, Şam'daki Rum Ortodoks kilisesine yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.

"Şam'dan endişe verici haberler geliyor. Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik intihar saldırısı gerçekleşti." ifadelerini kullanan Veldkamp, konuyu AB dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısında ve uluslararası arenada gündeme getireceğini belirtti.

Bulgaristan

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırı sonucu aralarında çocukların da olduğu onlarca masum sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Bu terör eylemi, Suriye ve bölgedeki Hristiyan topluluğunun din özgürlüğüne ve güvenliğine yönelik doğrudan bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Saldırının kınandığı açıklamada kurbanların ailelerine taziyede bulunuldu.

Açıklamada, "Suriye'deki geçiş hükümeti ve uluslararası toplumun, bu suçun sorumlularını yakalamak ve ülkedeki tüm dini azınlıkların güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçmesini talep ediyoruz." çağrısı yapıldı.

BM

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Şam'daki bir kiliseye korkunç bir saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var." ifadelerine yer verdi.

Halihazırda Suriye'de olduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini belirten Grandi, Suriye halkı ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, X'ten yaptığı paylaşımda, "Şam'daki İlyas Kilisesi'ne yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyorum. (Ölenlerin) Aileleriyle birlikte yas tutuyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Suriye'de uzlaşma siyaseti ve uzlaşma ortamının hakim olması çağrısında bulundu.

Macaristan

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X hesabından yaptığı açıklamada, Şam'daki kiliseye yönelik terör saldırısını kınadı.

Szijjarto, yaslı ailelere taziyelerini ileterek acil yardım gönderdiklerini bildirdi.

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, "Şam'da bir kiliseye düzenlenen ve çok sayıda masum insanın hayatına mal olan acımasız terör saldırısı karşısında dehşete düştük." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'deki Hristiyan toplumun korunması gerektiği vurgulandı.

Çekya

Çekya Dışişleri Bakanlığının X hesabından, "Çekya, Şam'daki kiliseye yönelik terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, sivillere ve ibadethanelere yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek mesajı verildi.

Olay

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde dün patlama meydana gelmişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye, yaralıların sayısının 63'e yükseldiğini duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı vermişti.