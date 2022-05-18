Avrupa ülkeleri Kuzey Denizi'nde rüzgar çiftlikleri inşa edecek - Haberler

Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi, iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla Kuzey Denizinde 2050 yılına kadar rüzgar çiftlikleri inşa etmeyi planlıyor.

Danimarka'da Jyllands-Posten adlı gazetenin haberine göre, Belçika, Hollanda, Almanya ve Danimarka kıyılarında en az 150 gigavat enerji üretme kapasitesine sahip rüzgar tribünleri kurulacak.

2050'ye kadar tamamlanması planlanan projeyle birlikte, AB'nin mevcut offshore rüzgar kapasitesinde 10 kat artış olacak.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gazeteye verdiği demeçte, Kuzey Denizi'nin kapasitesine atıf yaparak, dört ülkenin yakın iş birliğinin "şimdi başlaması gerektiğini" söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, bugün Kopenhag'ın batısındaki Esbjerg'de yapılan Kuzey Denizi Zirvesi'ne katılıyor.

Avrupa Komisyonu, 2050 yılına kadar 300 gigavat offshore deniz enerjisi üretmek için genel hedef belirledi.

İklim değişikliğinin yanı sıra Ukrayna'da devam eden savaş, AB ülkelerinin Rus doğalgaz ve petrolüne olan bağımlılıklarını azaltma konusundaki kararını hızlandırdı.

AB 2021'de gazının yaklaşık yüzde 40'ını ve petrolünün de yüzde 25'ini Rusya'dan ithal etti.