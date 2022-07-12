Avrupa ülkeleri, İsrail'in Filistinli kuruluşları terör listesine almasına tepki gösterdi - Haberler

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Avrupa ülkeleri, İsrail'in Filistinli kuruluşları terör listesine almasına tepki gösterdi

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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Avrupa ülkeleri, İsrail'in Filistinli kuruluşları terör listesine almasına tepki gösterdi

Çok sayıda Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'in geçen yıl, Filistin'de faaliyet gösteren 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine dahil etme kararına tepki göstererek, İsrail'in hedef aldığı kuruluşlara destek açıklamasında bulundu.

Çok sayıda Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'in geçen yıl, Filistin'de faaliyet gösteren 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine dahil etme kararına tepki göstererek, İsrail'in hedef aldığı kuruluşlara destek açıklamasında bulundu.

Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç dışişleri bakanlarının ortak yazılı açıklamasında, terörizm suçlamasının büyük bir ciddiyet ve titizlikle yapılması gerektiği belirtilerek, " İsrail, terör örgütleri olarak tanımladığı sivil toplum kuruluşlarına dair politikamızı gözden geçirmemizi gerektirecek önemli bir bilgi sunmadı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, "terör iddialarını destekleyecek belge sunması durumunda söz konusu ülkelerin uygun adımı atacağı", "herhangi bir belge sunulmazsa bu kuruluşları desteklemeye devam edeceği" vurgulanan açıklamada, bölgede iki devletli çözümün sağlanabilmesi için özgür ve güçlü bir sivil toplum varlığının öneminin altı çizildi.

İsrail hükümeti, 23 Ekim 2021'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'ni "illegal" ilan etmişti.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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